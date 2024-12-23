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Posted 23 декабря, 07:37

Published 23 декабря, 07:37

Modified 23 декабря, 08:48

Updated 23 декабря, 08:48

Атака Казани БПЛА 22 декабря 2024 года

Башкирию предупреждают о налете беспилотников

23 декабря 2024, 07:37
Фото: inkazan.ru. Атака Казани БПЛА 22 декабря 2024 года

Три БПЛА вылетело в сторону Башкирии

В сторону Башкирии вылетело три беспилотника со стороны ЛНР и Белгородской области, сообщили в инсайдерском телеграмм-канале в понедельник, 23 декабря.
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Анонимный собеседник из компетентных органов, как пишет телеграмм-канал «Честный репортаж», сообщил о вылете трех БПЛА в сторону Башкирии. Угроза сохраняется до 15:00 по местному времени в понедельник, 23 декабря, сообщает ресурс. Подтверждения или опровержения угрозы атаки беспилотниками Башкирии от официальных источников на момент написания материала не поступало.

Напомним, что недавно — в субботу, 21 декабря, — атаке беспилотников подвергся Татарстан. В Казани множество БПЛА взорвались в спальных районах. Сообщалось о повреждении жилых домов, а также об отмене городских Новогодних празднований и закрытии аэропорта. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что регион готов оказать любую необходимую поддержку соседям.

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