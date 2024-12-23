Башкирию предупреждают о налете беспилотников

Posted 23 декабря, 07:37
Published 23 декабря, 07:37
Modified 23 декабря, 08:48
Updated 23 декабря, 08:48
Анонимный собеседник из компетентных органов, как пишет телеграмм-канал «Честный репортаж», сообщил о вылете трех БПЛА в сторону Башкирии. Угроза сохраняется до 15:00 по местному времени в понедельник, 23 декабря, сообщает ресурс. Подтверждения или опровержения угрозы атаки беспилотниками Башкирии от официальных источников на момент написания материала не поступало.
Напомним, что недавно — в субботу, 21 декабря, — атаке беспилотников подвергся Татарстан. В Казани множество БПЛА взорвались в спальных районах. Сообщалось о повреждении жилых домов, а также об отмене городских Новогодних празднований и закрытии аэропорта. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что регион готов оказать любую необходимую поддержку соседям.