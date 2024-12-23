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Posted 23 декабря, 06:43

Published 23 декабря, 06:43

Modified 23 декабря, 07:36

Updated 23 декабря, 07:36

Депутаты ликвидировали резервный фонд Башкортостана

Башкирию лишили финансового резерва

23 декабря 2024, 06:43
Фото: 1MI.

Депутаты ликвидировали резервный фонд Башкортостана

Резервный фонд Башкирии, действовавший с 2013 года, упразднили республиканские депутаты, сообщил председатель Госсобрая-Курултая Константин Толкачев в понедельник, 23 декабря.

Как пояснил Толкачев, закрытие резервного фонда — вопрос технический. На деле резервом никто не пользовался уже несколько лет: деньги, оставшиеся на счете бюджета Республики Башкортостан автоматически «перебрасывались» на следующий год. А для экстренных ситуаций в бюджете предусмотрена отдельная статья расходов.

Резервный фонд бюджета — это специальная сумма денег, которая выделяется правительством для непредвиденных расходов. Эти деньги могут использоваться в случае кризисов, стихийных бедствий или других экстренных ситуаций, когда нужно быстро решить финансовые проблемы.

— Так что фактически, закон «О резервном фонде Республики Башкортостан», принятый в 2013 году, на сегодня утратил свою силу, — подчеркнул Толкачев.

Как стало известно, в 2025 году в бюджет Республики Башкортостан поступит ₽337,5 млрд. Расходов же планируется на ₽341,5 млрд. Однако дефицит, по сравнению с прошлым годом, удалось сократить сразу на ₽6 млрд.

Ранее Mkset сообщал, что после обращения к Путину, в бюджете Башкирии резко нашли лишний ₽1 миллиард, который помог больной женщине из Нефтекамска.

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