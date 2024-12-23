Башкирию лишили финансового резерва

Как пояснил Толкачев, закрытие резервного фонда — вопрос технический. На деле резервом никто не пользовался уже несколько лет: деньги, оставшиеся на счете бюджета Республики Башкортостан автоматически «перебрасывались» на следующий год. А для экстренных ситуаций в бюджете предусмотрена отдельная статья расходов.