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Posted 23 декабря, 13:11

Published 23 декабря, 13:11

Modified 23 декабря, 13:14

Updated 23 декабря, 13:14

Башкирия сделает слаще жизнь во Вьетнаме

Башкирия сделает слаще жизнь во Вьетнаме

23 декабря 2024, 13:11
Фото: Изображение Midjourney.
Башкортостан впервые отправил партию мороженого на экспорт в страну восходящего дракона, сообщает в понедельник, 23 декабря, Россельхознадзор РБ.

Шесть тонн прохладного лакомства, произведенного в Уфе, отправились в далекую юго-восточную страну. Это первая в истории Республики экспортная поставка мороженого, что стало возможным благодаря успешной сертификации местного предприятия.

Как сообщили в Россельхознадзоре, перед отправкой во Вьетнам партия мороженого прошла тщательную проверку на соответствие требованиям страны-импортера. Лабораторные исследования, проведенные в подведомственной организации, подтвердили высокое качество и безопасность продукта.

Производитель мороженого, известное в регионе предприятие, специализирующееся на производстве этого холодного десерта, прошел все необходимые процедуры, включая экспортную сертификацию и включение в Реестр экспортёров.

Как ранее сообщал Mkset, башкирские производители отправили в Китай очередную партию подсолнечного масла.

Башкирия накормит Китай дорожающим маслом
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