Башкирия сделает слаще жизнь во Вьетнаме

Как сообщили в Россельхознадзоре, перед отправкой во Вьетнам партия мороженого прошла тщательную проверку на соответствие требованиям страны-импортера. Лабораторные исследования, проведенные в подведомственной организации, подтвердили высокое качество и безопасность продукта.