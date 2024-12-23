Башкирия сделает слаще жизнь во Вьетнаме

Posted 23 декабря, 13:11
Published 23 декабря, 13:11
Modified 23 декабря, 13:14
Updated 23 декабря, 13:14
Шесть тонн прохладного лакомства, произведенного в Уфе, отправились в далекую юго-восточную страну. Это первая в истории Республики экспортная поставка мороженого, что стало возможным благодаря успешной сертификации местного предприятия.
Как сообщили в Россельхознадзоре, перед отправкой во Вьетнам партия мороженого прошла тщательную проверку на соответствие требованиям страны-импортера. Лабораторные исследования, проведенные в подведомственной организации, подтвердили высокое качество и безопасность продукта.
Производитель мороженого, известное в регионе предприятие, специализирующееся на производстве этого холодного десерта, прошел все необходимые процедуры, включая экспортную сертификацию и включение в Реестр экспортёров.
Как ранее сообщал Mkset, башкирские производители отправили в Китай очередную партию подсолнечного масла.