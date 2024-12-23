Авария унесла жизни двух женщин в Башкирии

Posted 23 декабря, 15:19
Published 23 декабря, 15:19
Modified 23 декабря, 20:20
Updated 23 декабря, 20:20
Смертельная авария случилась на участке автодороги, ведущей из Нефтекамска в Дюртюли. Проезжую часть между собой не поделили отечественные «Ларгус» и «Веста». Первый автомобиль в результате удара угодил в кювет.
Известно, что в съехавшем с дороги «Ларгусе» ехали пятеро человек, включая водителя. Одна из пассажирок скончалась на месте, ещё одна ехавшая в машине женщина погибла уже по пути в больницу.
На месте работают оперативные службы, пострадавшие находятся под наблюдением медиков.