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Posted 23 декабря, 15:19

Published 23 декабря, 15:19

Modified 23 декабря, 20:20

Updated 23 декабря, 20:20

Авария унесла жизни двух женщин в Башкирии

Авария унесла жизни двух женщин в Башкирии

23 декабря 2024, 15:19
Фото: ГК РБ по ЧС.
ДТП на одной из трасс Краснокамского района Башкортостана обернулась трагедией, сообщает в понедельник, 23 декабря, региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

Смертельная авария случилась на участке автодороги, ведущей из Нефтекамска в Дюртюли. Проезжую часть между собой не поделили отечественные «Ларгус» и «Веста». Первый автомобиль в результате удара угодил в кювет.

Известно, что в съехавшем с дороги «Ларгусе» ехали пятеро человек, включая водителя. Одна из пассажирок скончалась на месте, ещё одна ехавшая в машине женщина погибла уже по пути в больницу.

На месте работают оперативные службы, пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе иномарка насмерть сбила пешехода.

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