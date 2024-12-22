Жителям Башкирии рассказали о дополнительных выплатах

Posted 22 декабря, 09:07
Published 22 декабря, 09:07
Modified 22 декабря, 09:09
Updated 22 декабря, 09:09
Льгота нацелена на беременных женщин и родителей детей до 17 лет. Соцподдержка предусмотрена для лиц и семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Среднедушевой доход рассчитывается из суммы общих доходов домохозяйства, разделённой на число членов семьи.
Ранее Mkset рассказывал о том, что некоторые категории жителей Башкирии могут получить списание по кредитам до ₽10 млн, если по задолженности наблюдаются просрочки.