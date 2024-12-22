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Posted 22 декабря, 09:07

Published 22 декабря, 09:07

Modified 22 декабря, 09:09

Updated 22 декабря, 09:09

Жителям Башкирии рассказали о дополнительных выплатах

Жителям Башкирии рассказали о дополнительных выплатах

22 декабря 2024, 09:07
Фото: 1MI.
Башкортостанское отделение Соцфонда в воскресенье, 22 декабря, сообщило об условиях для получения единого пособия в регионе.

Льгота нацелена на беременных женщин и родителей детей до 17 лет. Соцподдержка предусмотрена для лиц и семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Среднедушевой доход рассчитывается из суммы общих доходов домохозяйства, разделённой на число членов семьи.

Уфимцам списывают кредиты по ₽10 млн
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Ранее Mkset рассказывал о том, что некоторые категории жителей Башкирии могут получить списание по кредитам до ₽10 млн, если по задолженности наблюдаются просрочки.

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