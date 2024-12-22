Заммэра Москвы представил очередные два участка для реорганизации по программе КРТ

Posted 22 декабря, 09:45
Published 22 декабря, 09:45
Modified 22 декабря, 09:45
Updated 22 декабря, 09:45
По словам Владимира Ефимова, в Пресненском районе по адресу: Большая Декабрьская улица, владения 3/1, 11, в ходе воплощения в жизнь проекта комплексного развития территорий появится современное благоустроенное пространство с жилыми и общественно-деловыми объектами. Реорганизация площадки потребует 35,4 миллиарда рублей инвестиций, при этом предполагается, что ежегодный бюджетный эффект будет составлять 347,5 миллиона рублей. В итоге в столице появятся более 800 рабочих мест, пишет mos.ru.
Земельные участки расположены в Центральном административном округе Москвы, рядом со станцией метро «Улица 1905 года».
По словам министра столичного правительства, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на Большой Декабрьской улице появится 75,2 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Планируется строительство жилых домов суммарной площадью около 55 тысяч квадратных метров, объектов общественно-делового и коммунального назначения — 20,3 тысячи квадратных метров. Среди будущих объектов общественно-делового назначения — здания для районного отдела полиции и подстанции скорой помощи. Кроме того, в жилом квартале появятся магазины, заведения общепита, сервисные мастерские и иные предприятия малого бизнеса.
Благодаря программе комплексного развития территорий в Москве возводятся многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков прокладываются дороги, строятся современное жилье и сопутствующие объекты социальной инфраструктуры. В настоящее время в Москве на разных этапах разработки и реализации находится 236 проектов КРТ суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров. Данная деятельность ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.