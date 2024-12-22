Заммэра Москвы представил очередные два участка для реорганизации по программе КРТ

По словам Владимира Ефимова, в Пресненском районе по адресу: Большая Декабрьская улица, владения 3/1, 11, в ходе воплощения в жизнь проекта комплексного развития территорий появится современное благоустроенное пространство с жилыми и общественно-деловыми объектами. Реорганизация площадки потребует 35,4 миллиарда рублей инвестиций, при этом предполагается, что ежегодный бюджетный эффект будет составлять 347,5 миллиона рублей. В итоге в столице появятся более 800 рабочих мест, пишет mos.ru.