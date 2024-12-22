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Posted 22 декабря, 18:25

Published 22 декабря, 18:25

Modified 22 декабря, 19:46

Updated 22 декабря, 19:46

Уфимцы украшают автомобили гирляндами

«Ёлки по городу мчатся…»

22 декабря 2024, 18:25
Фото: Ufa_rb/Telegram.

Уфимцы украшают автомобили гирляндами

Водители башкирской столицы продолжают создавать на дорогах новогоднее настроение — кадры публикуют в воскресенье, 22 декабря, местные Telegram-каналы.

Праздничную «ласточку» заметили на одной из улиц Уфы. Оператору приглянулся ретро-автомобиль, перевозящий обмотанную гирляндами ёлочку. Будто бы перед нами кадр из Простоквашино.

— Новый год к нам мчится! На дорогах Уфы, — гласит лаконичная подпись к видеоролику.

В соцсетях пользователи рассказали, что автомобиль этот видели уже не раз и в других частях башкирской столицы. Ретромобиль явно дарит улыбки жителям Уфы, колеся по ее дорогам.

Видео: Ufa_rb/Telegram.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе заметили украшенный гирляндами «Хёндай Крета».

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