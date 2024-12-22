«Ёлки по городу мчатся…»

Posted 22 декабря, 18:25
Published 22 декабря, 18:25
Modified 22 декабря, 19:46
Updated 22 декабря, 19:46
Праздничную «ласточку» заметили на одной из улиц Уфы. Оператору приглянулся ретро-автомобиль, перевозящий обмотанную гирляндами ёлочку. Будто бы перед нами кадр из Простоквашино.
— Новый год к нам мчится! На дорогах Уфы, — гласит лаконичная подпись к видеоролику.
В соцсетях пользователи рассказали, что автомобиль этот видели уже не раз и в других частях башкирской столицы. Ретромобиль явно дарит улыбки жителям Уфы, колеся по ее дорогам.