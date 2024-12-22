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Posted 22 декабря, 06:05

Published 22 декабря, 06:05

Modified 22 декабря, 06:07

Updated 22 декабря, 06:07

Пётр Кожевников скончался в Башкирии

Власти Уфы сообщили о трагедии

22 декабря 2024, 06:05
Фото: Изображение Midjourney.

Пётр Кожевников скончался в Башкирии

Мэрия башкирской столицы в субботу, 21 декабря, выразила соболезнования замглавы городской администрации Сергею Кожевникову.

Как гласит публикация властей Уфы, у чиновника скончался его отец, Пётр Сергеевич.

— Разделяем горечь и боль невосполнимой утраты, — гласит пост на ресурсах уфимской мэрии.

Что стало причиной смерти работника администрации, а также сколько тому было лет, не уточняется.

Напомним, Кожевников младший стал заместителем мэра Уфы весной 2022 года.

Легендарную актрису похоронили в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе попрощались с легендарной актрисой местной сцены Галиной Мидзяевой. Артистка скончалась, когда той было 84 года.

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