Власти Уфы сообщили о трагедии

Posted 22 декабря, 06:05
Published 22 декабря, 06:05
Modified 22 декабря, 06:07
Updated 22 декабря, 06:07
Как гласит публикация властей Уфы, у чиновника скончался его отец, Пётр Сергеевич.
— Разделяем горечь и боль невосполнимой утраты, — гласит пост на ресурсах уфимской мэрии.
Что стало причиной смерти работника администрации, а также сколько тому было лет, не уточняется.
Напомним, Кожевников младший стал заместителем мэра Уфы весной 2022 года.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе попрощались с легендарной актрисой местной сцены Галиной Мидзяевой. Артистка скончалась, когда той было 84 года.