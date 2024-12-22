В Уфе прокляли ледовый городок

Posted 22 декабря, 11:45
Published 22 декабря, 11:45
Modified 22 декабря, 11:47
Updated 22 декабря, 11:47
Объектом нападения недобросовестных граждан стала фигура русалочки на площади Серго Орджоникидзе. Неизвестны под покровом ночи сломали арт-объект и скрылись. Местные власти попросили жителей не быть равнодушными и фиксировать подобные правонарушения на камеру.
Инциденты в этом городке происходят не в первый раз — ранее там же посреди площади свалилась 25-метровая ель. Новогоднее дерево позже вернули на место, а произошедшее объяснили сильным ветром.