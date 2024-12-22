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Posted 22 декабря, 11:45

Published 22 декабря, 11:45

Modified 22 декабря, 11:47

Updated 22 декабря, 11:47

В Уфе повредили ледовый городок

В Уфе прокляли ледовый городок

22 декабря 2024, 11:45
Фото: Рустем Хамитов / Vk.

В Уфе повредили ледовый городок

В столице Башкирии в ночь на воскресенье, 22 декабря, неизвестные устроили акт вандализма в одном из новых ледовых городков — сообщают очевидцы.

Объектом нападения недобросовестных граждан стала фигура русалочки на площади Серго Орджоникидзе. Неизвестны под покровом ночи сломали арт-объект и скрылись. Местные власти попросили жителей не быть равнодушными и фиксировать подобные правонарушения на камеру.

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Инциденты в этом городке происходят не в первый раз — ранее там же посреди площади свалилась 25-метровая ель. Новогоднее дерево позже вернули на место, а произошедшее объяснили сильным ветром.

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