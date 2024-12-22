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Posted 22 декабря, 12:46

Published 22 декабря, 12:46

Modified 22 декабря, 12:48

Updated 22 декабря, 12:48

В Уфе на установку освещения потребовалось полгода

В Уфе полгода делали уличный фонарь

22 декабря 2024, 12:46
Фото: 1MI.

В Уфе на установку освещения потребовалось полгода

Почти шесть месяцев ушло у чиновников башкирской столицы на установку освещения в одном из дворов на городской окраине — об этом ЦУР Башкортостана отчитался в пятницу, 20 декабря.

Драма разыгралась перед домом по Мусы Джалиля, 127 в Дёмском районе Уфы. Ещё в августе 2024 года местные жители сообщили властям, что во дворе девятиэтажки нет освещения. Обращение людей чиновники услышали, однако обещанный фонарь поставить удалось только 19 декабря.

Виной всему — долгая бумажная волокита. Как выяснилось, застройщик не передал на баланс города сети освещения. Пока выясняли, в чём дело, связывались с компанией и оформляли документы, минуло лето, а за ним и осень.

В Уфе дети ходят в школу по оживлённому шоссе
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Ранее Mkset сообщал о том, что жители одного из уфимского микрорайонов пожаловались на отсутствие транспорта к местной школе. Детям приходится идти на уроки по оживлённому шоссе, либо через слабоосвещённое село.

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