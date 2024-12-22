В Уфе полгода делали уличный фонарь

Posted 22 декабря, 12:46
Published 22 декабря, 12:46
Modified 22 декабря, 12:48
Updated 22 декабря, 12:48
Драма разыгралась перед домом по Мусы Джалиля, 127 в Дёмском районе Уфы. Ещё в августе 2024 года местные жители сообщили властям, что во дворе девятиэтажки нет освещения. Обращение людей чиновники услышали, однако обещанный фонарь поставить удалось только 19 декабря.
Виной всему — долгая бумажная волокита. Как выяснилось, застройщик не передал на баланс города сети освещения. Пока выясняли, в чём дело, связывались с компанией и оформляли документы, минуло лето, а за ним и осень.
Ранее Mkset сообщал о том, что жители одного из уфимского микрорайонов пожаловались на отсутствие транспорта к местной школе. Детям приходится идти на уроки по оживлённому шоссе, либо через слабоосвещённое село.