В Уфе полгода делали уличный фонарь

Драма разыгралась перед домом по Мусы Джалиля, 127 в Дёмском районе Уфы. Ещё в августе 2024 года местные жители сообщили властям, что во дворе девятиэтажки нет освещения. Обращение людей чиновники услышали, однако обещанный фонарь поставить удалось только 19 декабря.