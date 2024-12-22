В Уфе неадекват повредил десять машин

Posted 22 декабря, 13:57
Published 22 декабря, 13:57
Modified 22 декабря, 14:00
Updated 22 декабря, 14:00
На записи запечатлён момент хулиганского акта в микрорайоне Кузнецовский Затон. Неизвестный молодой человек, идя по улице и общаясь с подругой, поднял тему о владении местными жителями таким благом цивилизации, как автомобиль.
— *** [с какой стати] у всех машины есть? — рассерженно вопрошает у вселенной мужчина.
После этой фразы дебошир входит в раж и начинает бить по боковым зеркалам всех припаркованных автомобилей. Утверждается, что повредил он около десяти машин. Хозяева транспортных средств заявили в полицию.