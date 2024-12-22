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Posted 22 декабря, 13:57

Published 22 декабря, 13:57

Modified 22 декабря, 14:00

Updated 22 декабря, 14:00

В Уфе неадекват повредил десять машин

В Уфе неадекват повредил десять машин

22 декабря 2024, 13:57
Фото: Mash Batash / Telegram.
Кадры погрома в уфимском дворе публикуют Telegram-каналы в воскресенье, 22 декабря.

На записи запечатлён момент хулиганского акта в микрорайоне Кузнецовский Затон. Неизвестный молодой человек, идя по улице и общаясь с подругой, поднял тему о владении местными жителями таким благом цивилизации, как автомобиль.

— *** [с какой стати] у всех машины есть? — рассерженно вопрошает у вселенной мужчина.

После этой фразы дебошир входит в раж и начинает бить по боковым зеркалам всех припаркованных автомобилей. Утверждается, что повредил он около десяти машин. Хозяева транспортных средств заявили в полицию.

В Уфе прокляли ледовый городок
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе вандалы разрушили ледяную фигуру в детском городке.

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