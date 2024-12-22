В Башкирии похолодает до -21°

В понедельник, 23 декабря, в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью снег, интенсивность осадков будет отличаться по районам. Так, на южной половине Башкортостана снегопад будет относительно небольшим, на севере Башкирии же местами ожидается метель. На дорогах автолюбителей ждёт гололёд. Ночью и днём -2°C… -7°C, на юге -9°C… -14°C.