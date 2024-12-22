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Posted 22 декабря, 13:50

Published 22 декабря, 13:50

Modified 22 декабря, 13:53

Updated 22 декабря, 13:53

В Башкирии похолодает до -21°

В Башкирии похолодает до -21°

22 декабря 2024, 13:50
Фото: 1MI.
Синоптики Гидрометцентра Башкирии рассказали, какой погоды ждать региону в начале последней недели декабря.

В понедельник, 23 декабря, в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью снег, интенсивность осадков будет отличаться по районам. Так, на южной половине Башкортостана снегопад будет относительно небольшим, на севере Башкирии же местами ожидается метель. На дорогах автолюбителей ждёт гололёд. Ночью и днём -2°C… -7°C, на юге -9°C… -14°C.

Во вторник-среду, 24–25 декабря, синоптики ожидают переменную облачность без осадков. Ночью -11°C… -16°C, местами до -21°C, днём -6°C… -11°C.

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Ранее Mkset рассказывал, какой будет погода в Уфе и Башкирии перед Новым годом.

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