В Башкирии открыли новый памятник

Расположился объект в Илишевском районе Башкирии, у строящейся трассы М-7. Она должна будет стать частью открытой в тот же день трассы М-12 «Восток». Напомним, участок федеральной автодороги, проходящий через Башкортостан, запустили при участии президента РФ Владимира Путина.