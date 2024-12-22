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Posted 22 декабря, 13:17

Published 22 декабря, 13:17

Modified 22 декабря, 13:19

Updated 22 декабря, 13:19

В Башкирии открыли новый памятник

В Башкирии открыли новый памятник

22 декабря 2024, 13:17
Фото: пресс-служба главы РБ.
Ещё один памятник Мусе Гарееву появился в Башкортостане — открытие мемориала состоялось в воскресенье, 22 декабря.

Расположился объект в Илишевском районе Башкирии, у строящейся трассы М-7. Она должна будет стать частью открытой в тот же день трассы М-12 «Восток». Напомним, участок федеральной автодороги, проходящий через Башкортостан, запустили при участии президента РФ Владимира Путина.

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Гареев — советский военный лётчик, уроженец Уфы. Участник Великой Отечественной войны и дважды Герой Советского Союза. Ещё один памятник ему установлен в Уфе на бульваре Славы.

В открытии нового мемориала поучаствовал сын героя Евгений Гареев, а также высшие лица Башкирии и автор композиции — архитектор Андрей Молчановский.

— Композиция смотрится очень эстетично и красиво <…> Всё получилось замечательно, я очень доволен, — прокомментировал глава региона Радий Хабиров.
Фото: пресс-служба главы РБ
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимский памятник Салавату Юлаеву может занять место на купюре в ₽1000 с новым дизайном.

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