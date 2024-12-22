В Башкирии открыли новый памятник

Posted 22 декабря, 13:17
Published 22 декабря, 13:17
Modified 22 декабря, 13:19
Updated 22 декабря, 13:19
Расположился объект в Илишевском районе Башкирии, у строящейся трассы М-7. Она должна будет стать частью открытой в тот же день трассы М-12 «Восток». Напомним, участок федеральной автодороги, проходящий через Башкортостан, запустили при участии президента РФ Владимира Путина.
Гареев — советский военный лётчик, уроженец Уфы. Участник Великой Отечественной войны и дважды Герой Советского Союза. Ещё один памятник ему установлен в Уфе на бульваре Славы.
В открытии нового мемориала поучаствовал сын героя Евгений Гареев, а также высшие лица Башкирии и автор композиции — архитектор Андрей Молчановский.
— Композиция смотрится очень эстетично и красиво <…> Всё получилось замечательно, я очень доволен, — прокомментировал глава региона Радий Хабиров.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимский памятник Салавату Юлаеву может занять место на купюре в ₽1000 с новым дизайном.