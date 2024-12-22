Уфимский подросток за ₽200`000 сжёг машину судьи

Вскоре СМИ растиражировали информацию о том, что инцидент был актом мести со стороны башкирских националистов — один из Telegram-каналов взял на себя ответственность за случившееся, опубликовав те самые кадры от лица поджигателя и заявив, что владелец — уфимский судья, в 2015 вынесшая приговор Айрату Дильмухаметову, обвинённому в терроризме.