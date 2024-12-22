Уфимский подросток за ₽200`000 сжёг машину судьи

Posted 22 декабря, 03:54
Published 22 декабря, 03:54
Modified 22 декабря, 09:59
Updated 22 декабря, 09:59
Пожар, как сообщал Mkset, случился на Набережной реки Уфы. Тогда неизвестный облил бензином кроссовер «Тойота» в жилой зоне. Вспыхнувший автомобиль исполнитель преступления снял на телефон и скрылся. Огонь позже охватил и припаркованную рядом машину.
Вскоре СМИ растиражировали информацию о том, что инцидент был актом мести со стороны башкирских националистов — один из Telegram-каналов взял на себя ответственность за случившееся, опубликовав те самые кадры от лица поджигателя и заявив, что владелец — уфимский судья, в 2015 вынесшая приговор Айрату Дильмухаметову, обвинённому в терроризме.
Вскоре после инцидента, как сообщает Следком, подозреваемого удалось найти. Им оказался 16-летний молодой человек. Как признался он сам, за преступление ему предложили ₽200 тысяч неизвестные, связавшиеся с ним в Telegram. Получил ли он в итоге деньги — не уточняется.
Суд в качестве меры пресечения злоумышленнику избрал заключение под стражу. Расследование дела продолжается.