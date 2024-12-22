mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря, 03:54

Published 22 декабря, 03:54

Modified 22 декабря, 09:59

Updated 22 декабря, 09:59

В Уфе подросток задержан за поджог

Уфимский подросток за ₽200`000 сжёг машину судьи

22 декабря 2024, 03:54
Фото: Следственный комитет.

В Уфе подросток задержан за поджог

Правоохранители арестовали 16-летнего парня, устроившего поджог во дворе в Сипайлово, сообщает Следком — в воскресенье, 22 декабря, молодой человек дожидается следующего суда в СИЗО.

Пожар, как сообщал Mkset, случился на Набережной реки Уфы. Тогда неизвестный облил бензином кроссовер «Тойота» в жилой зоне. Вспыхнувший автомобиль исполнитель преступления снял на телефон и скрылся. Огонь позже охватил и припаркованную рядом машину.

Вскоре СМИ растиражировали информацию о том, что инцидент был актом мести со стороны башкирских националистов — один из Telegram-каналов взял на себя ответственность за случившееся, опубликовав те самые кадры от лица поджигателя и заявив, что владелец — уфимский судья, в 2015 вынесшая приговор Айрату Дильмухаметову, обвинённому в терроризме.

Радикалы сожгли машину судьи в Уфе
Узнать подробнее

Вскоре после инцидента, как сообщает Следком, подозреваемого удалось найти. Им оказался 16-летний молодой человек. Как признался он сам, за преступление ему предложили ₽200 тысяч неизвестные, связавшиеся с ним в Telegram. Получил ли он в итоге деньги — не уточняется.

Суд в качестве меры пресечения злоумышленнику избрал заключение под стражу. Расследование дела продолжается.

Читайте также:
В Башкирии водитель катал привязанных детейВ Мурманской области столкнулись поезда«Водитель не выбрался»: автобус вылетел с дороги в Башкирии
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика