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Posted 22 декабря, 13:34

Published 22 декабря, 13:34

Modified 22 декабря, 13:36

Updated 22 декабря, 13:36

Уфимская церковь получила золотой купол

Уфимская церковь получила золотой купол

22 декабря 2024, 13:34
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.
В столице Башкирии продолжается строительство Храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — об очередном этапе возведения религиозного объекта отчитался глава городской администрации Ратмир Мавлиев в воскресенье, 22 декабря.

Так, церковь получила новый архитектурный элемент — купол с крестом. Как рассказал сити-менеджер, до конца декабря на входе появится икона святых, в честь которых назван храм. Кроме того, будут установлены входная группа и окна. Рабочие также начнут устанавливать кровлю.

Напомним, храм расположен на улице Комсомольской. Монтировать ещё начали в октябре 2024 года, а открыть собираются в январе 2025.

В Башкирии сгорела мечеть
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии в конце ноября 2024 года сгорела деревенская мечеть.

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