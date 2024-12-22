Уфимская церковь получила золотой купол

Posted 22 декабря, 13:34
Published 22 декабря, 13:34
Modified 22 декабря, 13:36
Updated 22 декабря, 13:36
Так, церковь получила новый архитектурный элемент — купол с крестом. Как рассказал сити-менеджер, до конца декабря на входе появится икона святых, в честь которых назван храм. Кроме того, будут установлены входная группа и окна. Рабочие также начнут устанавливать кровлю.
Напомним, храм расположен на улице Комсомольской. Монтировать ещё начали в октябре 2024 года, а открыть собираются в январе 2025.