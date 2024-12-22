Уфимец запускал фейерверки из окна

Posted 22 декабря, 05:51
Published 22 декабря, 05:51
Modified 22 декабря, 05:53
Updated 22 декабря, 05:53
По словам очевидца, происходит действие в микрорайоне Инорс. На кадрах видно, как мужчина палит фейерверками из окна многоэтажки. Зрелища, впрочем, не получилось — запускать салют уфимец решил в светлое время суток, поэтому на небе практически ничего не было видно.
Не исключено, что действия горожанина, которому не терпится отпраздновать Новый год, могут заинтересовать правоохранительные органы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии на время новогодних праздников будет действовать особый противопожарный режим.