Уфимец запускал фейерверки из окна

По словам очевидца, происходит действие в микрорайоне Инорс. На кадрах видно, как мужчина палит фейерверками из окна многоэтажки. Зрелища, впрочем, не получилось — запускать салют уфимец решил в светлое время суток, поэтому на небе практически ничего не было видно.