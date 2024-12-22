mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря, 05:51

Published 22 декабря, 05:51

Modified 22 декабря, 05:53

Updated 22 декабря, 05:53

Уфимец запускал фейерверки из окна

Уфимец запускал фейерверки из окна

22 декабря 2024, 05:51
Фото: 1MI.
Опасный способ создать праздничное настроение напугал жителей башкирской столицы — кадры публикуют в воскресенье, 22 декабря, местные Telegram-каналы.

По словам очевидца, происходит действие в микрорайоне Инорс. На кадрах видно, как мужчина палит фейерверками из окна многоэтажки. Зрелища, впрочем, не получилось — запускать салют уфимец решил в светлое время суток, поэтому на небе практически ничего не было видно.

Не исключено, что действия горожанина, которому не терпится отпраздновать Новый год, могут заинтересовать правоохранительные органы.

Видео: Mash Batash.
В Башкирии запретили шашлыки на Новый год
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии на время новогодних праздников будет действовать особый противопожарный режим.

Читайте также:
В Башкирии водитель катал привязанных детейВежливый грабитель завёлся в УфеБашкирский «альпинист» провисел вниз головой на заборе два часа
#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Соцсети#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Инциденты#Салют#Фейерверки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика