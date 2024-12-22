Убийцу пятерых человек из Уфы отпустили на СВО

Напомним, трагедия потрясла Уфу в апреле 2024 года. Ранним утром буднего дня отечественный ВАЗ, в котором ехала компания молодёжи, врезался в коммунальный водовоз. В результате аварии погибли трое парней и две девушки из легковушки, ещё два человека — девушка и парень — получили травмы.