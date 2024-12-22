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Posted 22 декабря, 12:00

Published 22 декабря, 12:00

Modified 22 декабря, 12:02

Updated 22 декабря, 12:02

Уфимец-виновник смертельного ДТП уехал на СВО

Убийцу пятерых человек из Уфы отпустили на СВО

22 декабря 2024, 12:00
Фото: 1MI.

Уфимец-виновник смертельного ДТП уехал на СВО

В Башкирии приостановят уголовное дело против водителя водовоза, в аварии с которым погибли пятеро молодых людей — об этом заявляет в воскресенье, 22 декабря, , основываясь на данных собственных источников, Telegram-канал «Честный репортаж».

Напомним, трагедия потрясла Уфу в апреле 2024 года. Ранним утром буднего дня отечественный ВАЗ, в котором ехала компания молодёжи, врезался в коммунальный водовоз. В результате аварии погибли трое парней и две девушки из легковушки, ещё два человека — девушка и парень — получили травмы.

После долгих разбирательств виновниками признали обоих водителей. Так, молодой человек, управлявший «ВАЗом», был в момент ДТП пьян. В то же время водитель водовоза грубо нарушил ПДД, пересекая сразу четыре полосы.

Инсайдерский Telegram-канал заявляет, что мужчина принял решение подписать контракт с Минобороны. По окончании службы его освободят от наказания.

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Ранее Mkset сообщал о том, что силовики задержали башкортостанского депутата Алексея Локотченко — чиновник в феврале 2024 года ушёл служить на СВО, в декабре ему предъявили обвинение во взяточничестве.

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