Убийцу пятерых человек из Уфы отпустили на СВО

Posted 22 декабря, 12:00
Published 22 декабря, 12:00
Modified 22 декабря, 12:02
Updated 22 декабря, 12:02
Напомним, трагедия потрясла Уфу в апреле 2024 года. Ранним утром буднего дня отечественный ВАЗ, в котором ехала компания молодёжи, врезался в коммунальный водовоз. В результате аварии погибли трое парней и две девушки из легковушки, ещё два человека — девушка и парень — получили травмы.
После долгих разбирательств виновниками признали обоих водителей. Так, молодой человек, управлявший «ВАЗом», был в момент ДТП пьян. В то же время водитель водовоза грубо нарушил ПДД, пересекая сразу четыре полосы.
Инсайдерский Telegram-канал заявляет, что мужчина принял решение подписать контракт с Минобороны. По окончании службы его освободят от наказания.
Ранее Mkset сообщал о том, что силовики задержали башкортостанского депутата Алексея Локотченко — чиновник в феврале 2024 года ушёл служить на СВО, в декабре ему предъявили обвинение во взяточничестве.