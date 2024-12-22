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Posted 22 декабря, 19:00

Published 22 декабря, 19:00

Modified 22 декабря, 19:46

Updated 22 декабря, 19:46

Сегодня в Уфе: коммунальный ад и проклятый новогодний городок

Сегодня в Уфе: коммунальный ад и проклятый новогодний городок

22 декабря 2024, 19:00
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.
Дайджест Mkset на понедельник, 23 декабря — рассказываем все новости Уфы, которые нужно знать к сегодняшнему дню.

Погода в Уфе

В Уфе в понедельник 23 декабря, ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега, днём местами по-прежнему небольшие и умеренные осадки. На дорогах — снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2°C…-7°C, ночью до -9°C…-14°C.

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Отключения воды в Уфе

На понедельник, 23 декабря, в расписании «Уфаводоканала» нет плановых отключений вод. Следующие намечены на 24 и 25 декабря.

С 10:00 24.12 до 09:00 25.12:

  • Просвещения, 3, 5, 7, 7/1, 9, 10, 11/1;
  • Б. Имашева, 8, 10/1.

Итого: восемь жилых домов.

С 11:00 24.12 до 19:00 24.12:

  • Рыльского, 2, 8, 10/1, 12;
  • Гагарина, 31/2, 33.

Итого: четыре жилых дома и одна организация.

С 10:30 24.12 до 05:30 25.12:

  • проспект Октября, 90, 92, 42.

Итого: два жилых дома и одна организация.

Кроме того, водопроводную линию отключат в среду, 25 декабря.

С 10:00 25.12 до 09:00 26.12:

  • Российская, 25, 33/1-4, 66/б.

Итого: четыре жилых дома, два ввода и две организации.

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Перекрытия дорог в Уфе

  • Капитальный ремонт Шакшинского моста продолжается — две из четырёх полос путепровода остаются закрытыми вплоть до конца декабря. С точной датой полноценного запуска моста власти региона пока не определились;
  • На улице Пархоменко закрыты 2/3 чётной полосы проезжей части до 28 декабря;
  • Крайне правая полоса улицы Гвардейской в районе дома №38 также закрыта до 28 декабря;
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Новогодние мероприятия в Уфе

Квест «Новогодний переполох на птичьих дворах Уфимского ожерелья» (12+)

  • Где: площадка тропы здоровья «Уфимские лип»;

  • Когда: 11:00

Новогодняя сказка «Новогодние приключения куницы» (0+)

  • Где: ГКЗ «Башкортостан» (Ленина, 50);

  • Когда: 16:00.

Новогодняя сказка «Тайна тридевятого царства» (0+)

  • Где: Городской Дворец культур (проспект Октября, 137);

  • Когда: 17:00

Новогоднее представление на ледовом городке (6+)

  • Где: сквер «Юнармейцев» (Мубарякова);
  • Когда: 17:00

Чемпионат КХЛ. Домашний матч ХК Салават Юлаев (Уфа) — ХК Амур (Хабаровск) (12+)

  • Где: Уфа-Арена (Ленина, 11);
  • Когда: 19:00.

Новогодние локации для фото

Продолжаем рекомендовать места для идеальных снимков с праздничным духом для ваших профилей в соцсетях.

Вандалы лишают уфимцев Нового года

В столице Башкирии в ночь на воскресенье, 22 декабря, неизвестные устроили акт вандализма в одном из новых ледовых городков, сообщают очевидцы.

Объектом нападения недобросовестных граждан стала фигура русалочки на площади Серго Орджоникидзе. Неизвестные под покровом ночи сломали арт-объект и скрылись. Местные власти попросили жителей не быть равнодушными и фиксировать подобные правонарушения на камеру.

Инциденты в этом городке происходят не в первый раз — ранее там же посреди площади свалилась 25-метровая ель. Новогоднее дерево позже вернули на место, а произошедшее объяснили сильным ветром.

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