Сегодня в Уфе: коммунальный ад и проклятый новогодний городок

Posted 22 декабря, 19:00
Published 22 декабря, 19:00
Modified 22 декабря, 19:46
Updated 22 декабря, 19:46
В Уфе в понедельник 23 декабря, ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега, днём местами по-прежнему небольшие и умеренные осадки. На дорогах — снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2°C…-7°C, ночью до -9°C…-14°C.
На понедельник, 23 декабря, в расписании «Уфаводоканала» нет плановых отключений вод. Следующие намечены на 24 и 25 декабря.
С 10:00 24.12 до 09:00 25.12:
Итого: восемь жилых домов.
С 11:00 24.12 до 19:00 24.12:
Итого: четыре жилых дома и одна организация.
С 10:30 24.12 до 05:30 25.12:
Итого: два жилых дома и одна организация.
Кроме того, водопроводную линию отключат в среду, 25 декабря.
С 10:00 25.12 до 09:00 26.12:
Итого: четыре жилых дома, два ввода и две организации.
Квест «Новогодний переполох на птичьих дворах Уфимского ожерелья» (12+)
Где: площадка тропы здоровья «Уфимские лип»;
Когда: 11:00
Новогодняя сказка «Новогодние приключения куницы» (0+)
Где: ГКЗ «Башкортостан» (Ленина, 50);
Когда: 16:00.
Новогодняя сказка «Тайна тридевятого царства» (0+)
Где: Городской Дворец культур (проспект Октября, 137);
Когда: 17:00
Новогоднее представление на ледовом городке (6+)
Чемпионат КХЛ. Домашний матч ХК Салават Юлаев (Уфа) — ХК Амур (Хабаровск) (12+)
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В столице Башкирии в ночь на воскресенье, 22 декабря, неизвестные устроили акт вандализма в одном из новых ледовых городков, сообщают очевидцы.
Объектом нападения недобросовестных граждан стала фигура русалочки на площади Серго Орджоникидзе. Неизвестные под покровом ночи сломали арт-объект и скрылись. Местные власти попросили жителей не быть равнодушными и фиксировать подобные правонарушения на камеру.
Инциденты в этом городке происходят не в первый раз — ранее там же посреди площади свалилась 25-метровая ель. Новогоднее дерево позже вернули на место, а произошедшее объяснили сильным ветром.