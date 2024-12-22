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Posted 22 декабря, 19:37

Published 22 декабря, 19:37

Modified 22 декабря, 19:40

Updated 22 декабря, 19:40

Самолет улетел с открытым багажником из Уфы

Самолет улетел с открытым багажником из Уфы

22 декабря 2024, 19:37
Фото: mkset.ru.
Авиационная электроника дала предупреждение о распахнутой двери отсека — экипаж поднял борт в небо, сообщает в понедельник, 23 декабря, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Проблема возникла на рейсе компании «Сибирские авиалинии» в субботу, 21 декабря. В 15:15 самолет «Боинг 738» вылетал из Уфы в Иркутск. Командир вывел борт на исполнительной старт перед вылетом.

Самолет через мгновение должен был начать разгон по взлетно-посадочной полосе. В этот момент в кабине «Боинга» сработала сигнализация. Электроника предупредила, что у самолета открыт задний багажник. Первый пилот принял решение не прерывать старт. Полёт прошел на высоте в 5000 метров. Рейс благополучно сел в аэропорту назначения. Срабатывание сигнализации сочли за сбой авиационной электроники.

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Ранее неприятные минуты пришлось пережить пилотам «Сухой СуперДжет 100» во время полёта в Уфу.

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