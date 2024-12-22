Самолет улетел с открытым багажником из Уфы

Самолет через мгновение должен был начать разгон по взлетно-посадочной полосе. В этот момент в кабине «Боинга» сработала сигнализация. Электроника предупредила, что у самолета открыт задний багажник. Первый пилот принял решение не прерывать старт. Полёт прошел на высоте в 5000 метров. Рейс благополучно сел в аэропорту назначения. Срабатывание сигнализации сочли за сбой авиационной электроники.