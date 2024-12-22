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Posted 22 декабря, 12:52

Published 22 декабря, 12:52

Modified 22 декабря, 12:55

Updated 22 декабря, 12:55

В Башкирии эвакуировали двоих рыбаков

Рыбаков отрезали от цивилизации в Башкирии

22 декабря 2024, 12:52
Фото: ГК РБ по ЧС.

В Башкирии эвакуировали двоих рыбаков

В ужасающей ловушке оказались любители зимней рыбалки в Краснокамском районе Башкортостана, сообщили в региональном Госкомитете по ЧС в воскресенье, 22 декабря.

Инцидент случился на реке Белой в окрестностях села Новокабаново. Мужчины ловили рыбу на льдине, когда неподалёку от них по водотоку прошёл плавающий экскаватор. За собой он оставил разлом во льду, из-за которого вернуться на берег рыбаки больше не могли. Пришлось срочно звонить в «112».

Спасательная операция в конечном счёте прошла успешно, никто не пострадал, рыбаков доставили на берег благополучно.

Пенсионер из Башкирии утонул в «Ниве»
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии пенсионер на отечественной «Ниве» угодил в водоём и утонул.

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