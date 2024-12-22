Рыбаков отрезали от цивилизации в Башкирии

Posted 22 декабря, 12:52
Published 22 декабря, 12:52
Modified 22 декабря, 12:55
Updated 22 декабря, 12:55
Инцидент случился на реке Белой в окрестностях села Новокабаново. Мужчины ловили рыбу на льдине, когда неподалёку от них по водотоку прошёл плавающий экскаватор. За собой он оставил разлом во льду, из-за которого вернуться на берег рыбаки больше не могли. Пришлось срочно звонить в «112».
Спасательная операция в конечном счёте прошла успешно, никто не пострадал, рыбаков доставили на берег благополучно.
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