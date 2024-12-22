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Posted 22 декабря, 06:24

Published 22 декабря, 06:24

Modified 22 декабря, 06:26

Updated 22 декабря, 06:26

Уфимца шесть раз привлекли к уголовной ответственности по одной статье

Пьяницу-рецидивиста на «Ауди» задержали в Уфе

22 декабря 2024, 06:24
Фото: ГАИ РБ.

Уфимца шесть раз привлекли к уголовной ответственности по одной статье

Злостного нарушителя задержали «с поличным» стражи порядка в столице Башкирии — сообщают правоохранительные структуры в воскресенье, 22 декабря.

В Уфе инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, неоднократно привлекавшегося к ответственности за тот же проступок — так, на 35-летнего мужчина на три года выписали протоколы за пьяное вождение и отказ в прохождении освидетельствования, а также завели пять уголовных дел за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Сотрудники ясно усмотрели признаки опьнения и предложили водителю пройти освидетельствование, однако тот от него отказался. В очередной раз на автолюбителя составили протоколы об административных правонарушениях, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Audi задержанного мужчины увезли на штрафстоянку.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии на новогодних праздниках введут сухой закон.

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