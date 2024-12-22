Пьяницу-рецидивиста на «Ауди» задержали в Уфе

В Уфе инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, неоднократно привлекавшегося к ответственности за тот же проступок — так, на 35-летнего мужчина на три года выписали протоколы за пьяное вождение и отказ в прохождении освидетельствования, а также завели пять уголовных дел за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.