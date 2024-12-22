Пьяницу-рецидивиста на «Ауди» задержали в Уфе

Posted 22 декабря, 06:24
Published 22 декабря, 06:24
Modified 22 декабря, 06:26
Updated 22 декабря, 06:26
В Уфе инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, неоднократно привлекавшегося к ответственности за тот же проступок — так, на 35-летнего мужчина на три года выписали протоколы за пьяное вождение и отказ в прохождении освидетельствования, а также завели пять уголовных дел за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.
Сотрудники ясно усмотрели признаки опьнения и предложили водителю пройти освидетельствование, однако тот от него отказался. В очередной раз на автолюбителя составили протоколы об административных правонарушениях, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Audi задержанного мужчины увезли на штрафстоянку.