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Posted 22 декабря, 11:37

Published 22 декабря, 11:37

Modified 22 декабря, 11:39

Updated 22 декабря, 11:39

Путин открыл трассу в Башкирии

Путин открыл трассу в Башкирии

22 декабря 2024, 11:37
Фото: 1MI.
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 22 декабря, запустил ряд транспортных объектов.

Так, среди них — участки федеральной трассы М-12 на территориях Башкирии и Татарстана. В церемонии открытия автодорог глава государства принимал по видеосвязи. Напомним, упомянутые отрезки М-12 станут частью транспортного коридора «Россия».

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Между тем открытие объекта в Башкирии было несколько омрачено — ранее строители этой трассы жаловались на то, что им три месяца не платили зарплаты. После видеообращения, опубликованного в СМИ, на проблему обратили внимание правоохранители. Частично вернуть деньги сотрудникам удалось.

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