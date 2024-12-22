Путин открыл трассу в Башкирии

Posted 22 декабря, 11:37
Published 22 декабря, 11:37
Modified 22 декабря, 11:39
Updated 22 декабря, 11:39
Так, среди них — участки федеральной трассы М-12 на территориях Башкирии и Татарстана. В церемонии открытия автодорог глава государства принимал по видеосвязи. Напомним, упомянутые отрезки М-12 станут частью транспортного коридора «Россия».
Между тем открытие объекта в Башкирии было несколько омрачено — ранее строители этой трассы жаловались на то, что им три месяца не платили зарплаты. После видеообращения, опубликованного в СМИ, на проблему обратили внимание правоохранители. Частично вернуть деньги сотрудникам удалось.