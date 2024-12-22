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Posted 22 декабря, 09:46

Published 22 декабря, 09:46

Modified 22 декабря, 09:48

Updated 22 декабря, 09:48

Пожар в садах унёс жизнь мужчины из Башкирии

Пожар в садах унёс жизнь мужчины из Башкирии

22 декабря 2024, 09:46
Фото: МЧС.
В Иглинском районе Башкортостана случилось трагическое ЧП, сообщили в МЧС в воскресенье, 22 декабря.

Ранним утром в СНТ «Строитель» пламя объяло частный дом. Когда кто-то наконец вызвал «112» и огнеборцы прибыли тушить пожар — было уже поздно. Огонь не оставил от постройки живого места, а единственный человек, находившийся внутри — 57-летний мужчина — погиб.

Что именно привело к пожару — выясняется. На месте работают оперативные службы, следователи и дознаватель.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе подросток за деньги сжёг чужую машину. Позже СМИ растиражировали информацию о том, что автомобиль принадлежал одному из судей города.

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