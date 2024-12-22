Пожар в садах унёс жизнь мужчины из Башкирии

Ранним утром в СНТ «Строитель» пламя объяло частный дом. Когда кто-то наконец вызвал «112» и огнеборцы прибыли тушить пожар — было уже поздно. Огонь не оставил от постройки живого места, а единственный человек, находившийся внутри — 57-летний мужчина — погиб.