Пожар в садах унёс жизнь мужчины из Башкирии

Posted 22 декабря, 09:46
Published 22 декабря, 09:46
Modified 22 декабря, 09:48
Updated 22 декабря, 09:48
Ранним утром в СНТ «Строитель» пламя объяло частный дом. Когда кто-то наконец вызвал «112» и огнеборцы прибыли тушить пожар — было уже поздно. Огонь не оставил от постройки живого места, а единственный человек, находившийся внутри — 57-летний мужчина — погиб.
Что именно привело к пожару — выясняется. На месте работают оперативные службы, следователи и дознаватель.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе подросток за деньги сжёг чужую машину. Позже СМИ растиражировали информацию о том, что автомобиль принадлежал одному из судей города.