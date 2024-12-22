На повестке у Хабирова: оценки чиновникам, снежный коллапс и страшные подъезды

Так, власти подведут итоги работы глав муниципалитетов Республики Башкортостан за 2024 год. Кроме того, на повестке будет стоять план мероприятий по проведению Года поддержки участников СВО и членов их семей. Напомним, 2025 год таким объявил глава Башкортостана. Кроме того, среди вопросов совещания — программа очередного этапа ремонта подъездов многоквартирных домов.