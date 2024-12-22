На повестке у Хабирова: оценки чиновникам, снежный коллапс и страшные подъезды

Posted 22 декабря, 19:00
Published 22 декабря, 19:00
Modified 22 декабря, 20:00
Updated 22 декабря, 20:00
Так, власти подведут итоги работы глав муниципалитетов Республики Башкортостан за 2024 год. Кроме того, на повестке будет стоять план мероприятий по проведению Года поддержки участников СВО и членов их семей. Напомним, 2025 год таким объявил глава Башкортостана. Кроме того, среди вопросов совещания — программа очередного этапа ремонта подъездов многоквартирных домов.
Обсудит Хабиров с подчинёнными и ряд стандартных тем. Будут заслушаны доклады об обстановке в ЖКХ, здравоохранении и других сферах, в том числе в дорожно-транспортном корпусе — вероятно, неизбежной станет и оценка уборки улиц городов и сёл от снега.
Правительство региона также отчиталось, что власти обсудят итоги реализации федеральных проектов в сфере физкультуры и спорта, а также поговорят о деятельности ООО «Элипсмол». По данным Rusprofile, предприятие занимает выпуском молочной продукции, за 2023 год организация выручила ₽344 млн.
Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанский Минздрав из-за обращения жительницы Нефтекамска к Владимиру Путину создал оперативный штаб.