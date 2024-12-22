Мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают россиян совершать поджоги

Перед новогодними праздниками по всей стране участились случаи нападений с поджогами под воздействием телефонных мошенников. Люди теряют свои деньги, а потом, пытаясь их вернуть, совершают нападения на социальные и административные здания, в том числе на офисы банков. Всего, по данным банка, в России на 30% возросло количество подобных нападений под воздействием методов социальной инженерии.