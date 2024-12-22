Лучшие подарки на Новый год стоимостью до 5000 рублей

Posted 22 декабря, 07:02
Published 22 декабря, 07:02
Modified 22 декабря, 07:02
Updated 22 декабря, 07:02
Дети особенно ждут Новый год. Ведь Дед Мороз и Снегурочка для них настоящие.
Погрузиться в мир сказочных грез поможет ночник — проектор звездного неба. Космонавт с пультом с проекциями туманностей и звезд. Для детей и взрослых. Для активных игр пригодится детская палатка вигвам, как у настоящих индейцев. А самым маленьким подойдут деревянные пазлы.
Подросткам сложно угодить. Мы предлагаем несколько вариантов: беспроводная колонка три в одном, беспроводные наушники, настольные игры или забавные тапочки.
Коллегам по работе отличным подарком станет адвент календарь. Цены и темы таких календарей разные. Самый универсальный — чайный. Приятным знаком внимания также может стать ЗД Блокнот с символом 2025 года.
Обычно женщины умеют изящно и ненавязчиво намекнуть, что они хотели бы получить на Новый год. Но для большинства мужчин выбор подарка дается нелегко. Самым беспроигрышным вариантом многие называют подарочные сертификаты в магазины косметики. Есть еще приятные бытовые мелочи для красоты прекрасного пола. Холодильник для хранения косметики, набор кистей для макияжа, увлажнитель воздуха.
Выбирать подарок мужчине — задача не из легких. Что же подарить мужчине на Новый год 2025, чтобы порадовать? Ведь давно уже не актуальны подарки в виде носков и пены для бритья.
Выбирать подарок мужчине — задача не из простая. Что же подарить мужчине на Новый год 2025, чтобы порадовать? Ведь давно уже не актуальны подарки в виде носков и пены для бритья. Лучше подойти к этому вопросу индивидуально. Например, рыбаку подарить набор воблеров. Автолюбителю аксессуар для машины. Сертификаты на массаж или подходящий магазин тоже станут полезными подарками.
Подарки взрослым людям на Новый год должны быть практичными. Родители не любят пустых трат. Потому нужно выбрать что-то полезное. Жилет из овчины, массажер, набор хорошего чая.