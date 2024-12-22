mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря, 07:02

Published 22 декабря, 07:02

Modified 22 декабря, 07:02

Updated 22 декабря, 07:02

Лучшие подарки на Новый год стоимостью до 5000 рублей

Лучшие подарки на Новый год стоимостью до 5000 рублей

22 декабря 2024, 07:02
Сюжет
Дети
Что подарить на Новый год, чтобы действительно порадовать близких. Родителям, которым всегда «ничего не нужно». Детям, ожидающим чуда. Подросткам, которые тоже еще дети, только с другими запросами. Коллегам, подруге и любимым вторым половинкам?

Подарки детям на Новый год

Дети особенно ждут Новый год. Ведь Дед Мороз и Снегурочка для них настоящие.

Что подарить детям на Новый годЧто подарить детям на Новый год
Что подарить детям на Новый год. Фото: 1MI

Погрузиться в мир сказочных грез поможет ночник — проектор звездного неба. Космонавт с пультом с проекциями туманностей и звезд. Для детей и взрослых. Для активных игр пригодится детская палатка вигвам, как у настоящих индейцев. А самым маленьким подойдут деревянные пазлы.

Подарок на Новый год ребенкуПодарок на Новый год ребенку
Подарок на Новый год дочкеПодарок на Новый год дочке
Подарок на Новый год сынуПодарок на Новый год сыну
Подарок на Новый год ребенку. Фото: Magnitshop. ozon.ru

Подарки подросткам на Новый год

Подросткам сложно угодить. Мы предлагаем несколько вариантов: беспроводная колонка три в одном, беспроводные наушники, настольные игры или забавные тапочки.

Что подарить подростку на Новый год 2025Что подарить подростку на Новый год 2025
Подарок подростку на Новый годПодарок подростку на Новый год
Подарок девушке на Новый годПодарок девушке на Новый год
Подарок парню на Новый годПодарок парню на Новый год
Что подарить подростку на Новый год 2025. Фото: KBroad-2. ozon.ru

Подарки коллегам на Новый год

Коллегам по работе отличным подарком станет адвент календарь. Цены и темы таких календарей разные. Самый универсальный — чайный. Приятным знаком внимания также может стать ЗД Блокнот с символом 2025 года.

Подарок коллеге на Новый годПодарок коллеге на Новый год
Что подарить коллеге на Новый годЧто подарить коллеге на Новый год
Подарок коллеге на Новый год. Фото: SmarTea. ozon.ru
Транспорт в Уфе в Новый год будет работать до часа ночи
Узнать подробнее

Подарки женщинам на Новый год

Обычно женщины умеют изящно и ненавязчиво намекнуть, что они хотели бы получить на Новый год. Но для большинства мужчин выбор подарка дается нелегко. Самым беспроигрышным вариантом многие называют подарочные сертификаты в магазины косметики. Есть еще приятные бытовые мелочи для красоты прекрасного пола. Холодильник для хранения косметики, набор кистей для макияжа, увлажнитель воздуха.

Подарок жене на Новый годПодарок жене на Новый год
Подарок маме на Новый годПодарок маме на Новый год
Подарок сестре на Новый годПодарок сестре на Новый год
Подарок жене на Новый год. Фото: Rybex. ozon.ru

Подарок мужчинам на Новый год

Выбирать подарок мужчине — задача не из легких. Что же подарить мужчине на Новый год 2025, чтобы порадовать? Ведь давно уже не актуальны подарки в виде носков и пены для бритья.

Что подарить мужчине на Новый год 2025Что подарить мужчине на Новый год 2025
Что подарить мужчине на Новый год 2025. Фото: 1MI

Выбирать подарок мужчине — задача не из простая. Что же подарить мужчине на Новый год 2025, чтобы порадовать? Ведь давно уже не актуальны подарки в виде носков и пены для бритья. Лучше подойти к этому вопросу индивидуально. Например, рыбаку подарить набор воблеров. Автолюбителю аксессуар для машины. Сертификаты на массаж или подходящий магазин тоже станут полезными подарками.

Подарок мужу на Новый годПодарок мужу на Новый год
Подарок рыбаку на Новый годПодарок рыбаку на Новый год
Подарок мужу на Новый год. Фото: CARMANTIKA. ozon.ru

Подарки родителям на Новый год

Подарки взрослым людям на Новый год должны быть практичными. Родители не любят пустых трат. Потому нужно выбрать что-то полезное. Жилет из овчины, массажер, набор хорошего чая.

Куртка в подарок на Новый годКуртка в подарок на Новый год
Куртка в подарок на Новый год. Фото: Woollamb. ozon.ru
Читайте также:
Как будут работать поликлиники в Новый год в Уфе и Башкирии
#Светлана Мирсаева#Общество#Башкирия#Уфа#Дети#Семья#Башкортостан#Праздник#Новый год#Детский праздник#Подарки#Новогодние праздники#Подарки на Новый год#Что подарить мужчине на Новый год#Что подарить денщине на Новый год#Что подарить жене на Новый год
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика