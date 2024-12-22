Лучшие подарки на Новый год стоимостью до 5000 рублей

Выбирать подарок мужчине — задача не из простая. Что же подарить мужчине на Новый год 2025, чтобы порадовать? Ведь давно уже не актуальны подарки в виде носков и пены для бритья. Лучше подойти к этому вопросу индивидуально. Например, рыбаку подарить набор воблеров. Автолюбителю аксессуар для машины. Сертификаты на массаж или подходящий магазин тоже станут полезными подарками.