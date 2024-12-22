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Posted 22 декабря, 12:12

Published 22 декабря, 12:12

Modified 22 декабря, 12:14

Updated 22 декабря, 12:14

Уфимец лопатой ломает камеры видеонаблюдения

Лопатный рыцарь объявился в Уфе

22 декабря 2024, 12:12
Фото: Видеодозор / Telegram.

Уфимец лопатой ломает камеры видеонаблюдения

В столице Башкирии неизвестный попытался вывести из строя подъездные камеры — хронику борьбы загадочного дебошира публикуют в Telegram-каналах в воскресенье, 22 декабря.

На кадрах видно, как мужчина, вооружившись совковой лопатой, бьёт по объективам записывающих устройств. Впрочем, не слишком удачно — одну камеру ему удалось повредить настолько, что у оборудования нарушилась цветопередача, второе же устройство гордо выдержало все удары орудием труда.

Чем был продиктован поступок мужчины — неясно. Так или иначе, соседи уфимца сообщили, что уже заявили на него в МВД.

Видео: Видеодозор / Telegram.
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Ранее Mkset публиковал кадры дерзкой кражи в уфимском подъезде — компания поддатых девушек вынесла из парадной новогоднюю ель.

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