Лопатный рыцарь объявился в Уфе

Posted 22 декабря, 12:12
Published 22 декабря, 12:12
Modified 22 декабря, 12:14
Updated 22 декабря, 12:14
На кадрах видно, как мужчина, вооружившись совковой лопатой, бьёт по объективам записывающих устройств. Впрочем, не слишком удачно — одну камеру ему удалось повредить настолько, что у оборудования нарушилась цветопередача, второе же устройство гордо выдержало все удары орудием труда.
Чем был продиктован поступок мужчины — неясно. Так или иначе, соседи уфимца сообщили, что уже заявили на него в МВД.
Ранее Mkset публиковал кадры дерзкой кражи в уфимском подъезде — компания поддатых девушек вынесла из парадной новогоднюю ель.