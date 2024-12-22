Лопатный рыцарь объявился в Уфе

На кадрах видно, как мужчина, вооружившись совковой лопатой, бьёт по объективам записывающих устройств. Впрочем, не слишком удачно — одну камеру ему удалось повредить настолько, что у оборудования нарушилась цветопередача, второе же устройство гордо выдержало все удары орудием труда.