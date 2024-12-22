Конец декабря удивляет капризами в Башкирии

В понедельник, 23 декабря, на севере и юге Башкирии обещают снегопад, на дорогах по-прежнему гололёд. Днём на большей части региона снег. Ветер южного направления, умеренный, но местами порывистый. Ночью похолодает до -4°C… -9°C, при прояснениях этот показатель упадёт до -12°C… -17°C, днём температура воздуха составит -3°C… -8°C.