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Posted 22 декабря, 03:35

Published 22 декабря, 03:35

Modified 22 декабря, 03:38

Updated 22 декабря, 03:38

В Башкирии похолодает до -17°

Конец декабря удивляет капризами в Башкирии

22 декабря 2024, 03:35
Фото: 1MI.

В Башкирии похолодает до -17°

Башгидрометцентр в воскресенье, 22 декабря, сообщил о погоде в регионе на ближайшие дни.

В воскресенье, 22 декабря, ожидаются снегопад и мокрый снег. На дорогах в ряде районов образуется гололёд. Местами сильный ветер, направление юго-западное. Температура воздуха днём составит 0°C… -5°C.

В понедельник, 23 декабря, на севере и юге Башкирии обещают снегопад, на дорогах по-прежнему гололёд. Днём на большей части региона снег. Ветер южного направления, умеренный, но местами порывистый. Ночью похолодает до -4°C… -9°C, при прояснениях этот показатель упадёт до -12°C… -17°C, днём температура воздуха составит -3°C… -8°C.

Вторник, 24 декабря, пройдёт без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. В тёмное время суток термометр покажет -10°C… -15°C, днём -5°C… -10°C.

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