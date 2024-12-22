Город-призрак в Башкирии: кто там живет и какие получает привилегии

Закрытые города появились в Советском Союзе в ходе реализации атомного проекта. Обычные советские граждане не имели представления о месторасположении таких городов, и попасть туда могли только люди с официальной пропиской и их близкие. В официальных документах эти населенные пункты обозначались по названию ближайшего города с добавлением числового кода, а на картах старались вовсе их не указывать. Что представляли собой «почтовые ящики»? С чего началась история закрытых городов? Какой из них стал основным центром разработки ядерного оружия? Какова была основная цель создания закрытых городов? Какие способы существовали для доступа в эти секретные населенные пункты? Как протекала жизнь внутри закрытых городов? Сколько подобных городов осталось в России на сегодняшний день? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в новом выпуске «Лектория Dостоевский» (12+).