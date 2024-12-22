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Posted 22 декабря, 10:07

Published 22 декабря, 10:07

Modified 22 декабря, 10:09

Updated 22 декабря, 10:09

Штаб лекарственного обеспечения создали в Уфе

Чиновников Башкирии мобилизуют из-за звонка Путину

22 декабря 2024, 10:07
Фото: Айрат Рахматуллин / Telegram.

Штаб лекарственного обеспечения создали в Уфе

Власти Башкирии усиленно взялись за обеспечение населения лекарствами после жалобы на «Прямой линии» с президентом — о работе созданного штаба в субботу, 21 декабря, отчитался глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

На своих ресурсах руководитель ведомства поделился размышлениями о важности снабжения людей нужными препаратами, в частности, усиляя эту работу через мониторинг соцсетей и «горячую линию». Специально для этих целей в министерстве создали штаб лекарственного обеспечения.

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К чему-то конкретному внезапную инициативу Рахматуллин не привязывал, однако ранее в регионе прогремел скандал с обеспечением инсулином — жительница Башкирии в прямом эфире обратилась к Владимиру Путину и заявила, что не может получить жизненно важное лекарство.

Сразу после жалобы препараты женщина получила, а власти тут же отчитались о ситуации с наличием лекарств в аптеках и решили дополнительно выделить ₽1 млрд на помощь диабетикам.

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