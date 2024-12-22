Чиновников Башкирии мобилизуют из-за звонка Путину

Posted 22 декабря, 10:07
Published 22 декабря, 10:07
Modified 22 декабря, 10:09
Updated 22 декабря, 10:09
На своих ресурсах руководитель ведомства поделился размышлениями о важности снабжения людей нужными препаратами, в частности, усиляя эту работу через мониторинг соцсетей и «горячую линию». Специально для этих целей в министерстве создали штаб лекарственного обеспечения.
К чему-то конкретному внезапную инициативу Рахматуллин не привязывал, однако ранее в регионе прогремел скандал с обеспечением инсулином — жительница Башкирии в прямом эфире обратилась к Владимиру Путину и заявила, что не может получить жизненно важное лекарство.
Сразу после жалобы препараты женщина получила, а власти тут же отчитались о ситуации с наличием лекарств в аптеках и решили дополнительно выделить ₽1 млрд на помощь диабетикам.