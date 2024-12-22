Чиновников Башкирии мобилизуют из-за звонка Путину

К чему-то конкретному внезапную инициативу Рахматуллин не привязывал, однако ранее в регионе прогремел скандал с обеспечением инсулином — жительница Башкирии в прямом эфире обратилась к Владимиру Путину и заявила, что не может получить жизненно важное лекарство.