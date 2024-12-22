Черниковка лидирует по жестокому обращению с животными

Был задержан человек, избивший щенка добермана Роберт Шахов. Житель дома 16/2 по улице Кувыкина принес щенка в ветеринарную клинику, расположенную в этом же доме. Он хотел усыпить животное. Он избил его до такой степени, что собака на всегда останется инвалидом. Позвоночник животного перебит. Отказали лапы. На голове гематома. Врачи оказали щенку первую помощь и обратились к уфимцам в социальных сетях. Чтобы найти бедолаге нового хозяина.