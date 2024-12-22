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Posted 22 декабря, 07:01

Published 22 декабря, 07:01

Modified 22 декабря, 07:01

Updated 22 декабря, 07:01

Черниковка лидирует по жестокому обращению с животными

Черниковка лидирует по жестокому обращению с животными

22 декабря 2024, 07:01
Фото: 1MI.
В Уфе фиксируют большое количество случаев жестокого обращения с животными. Но в Уфе много отзывчивых и неравнодушных людей. Щенка добермана удалось спасти, а его уже бывшего хозяина привлечь к ответственности.

О том, в что в Черниковке особенно часто проявляется агрессия по отношению к братьям нашим меньшим, сообщила инспектор Росприроднадзора, военный психолог Полина Мухамедьярова.

 — Сейчас очень много случаев жестокого обращения с животными. Среди детей в том числе. Черниковка лидирует. Здесь часто находят изувеченных кошек. Была ситуация, когда дети расчленили семь кошек, и никому ничего за это не было. Вопиющий случай с девочками- школьницами, которые заливали клей в глаза кошкам, кидали под машины щенков. Многие люди в таких случаях боятся писать заявления в правоохранительные органы. Многие не хотят действовать. Те, кто неравнодушен, не знает в принципе, куда обратиться, — комментирует Полина.
В Уфе много неравнодушных и отзывчивых людейВ Уфе много неравнодушных и отзывчивых людей
В Уфе много неравнодушных и отзывчивых людей. Фото: Полина Мухаметдьярова

Был задержан человек, избивший щенка добермана Роберт Шахов. Житель дома 16/2 по улице Кувыкина принес щенка в ветеринарную клинику, расположенную в этом же доме. Он хотел усыпить животное. Он избил его до такой степени, что собака на всегда останется инвалидом. Позвоночник животного перебит. Отказали лапы. На голове гематома. Врачи оказали щенку первую помощь и обратились к уфимцам в социальных сетях. Чтобы найти бедолаге нового хозяина.

Добрых людей в Уфе оказалось немало. Первой откликнулась и забрала себе Елена. Теперь щенок будет жить в любви и безопасности. Постепенно будет восстанавливаться. Угрозы его жизни сейчас нет.

Выяснилось, что это не первое пострадавшее от рук этого человека. Ранее живодер забил до смерти другого щенка.

Неравнодушные жители башкирской столицы написали несколько заявлений в полицию и дали свидетельские показания о факте жестокого обращения с животным.

Зоозащитники говорят, что мужчина признал свою вину. А в случае возбуждения уголовного дела обещает отправиться на СВО.

Уже бывший хозяин добермана — Шахов РобертУже бывший хозяин добермана — Шахов Роберт
Уже бывший хозяин добермана — Шахов Роберт. Фото: Полина Мухаметдьярова
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#Светлана Мирсаева#Происшествия#Уголовное дело#Новости Уфы#Домашние животные#Животные#Беззащитные животные
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