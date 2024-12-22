Авито поможет волонтерам, устраняющим последствия разлива мазута в Черном море

Техника будет предоставлена и оплачена бизнес-направлением Авито Спецтехника. Она начала работать в пострадавшем районе 21 декабря. Привлечение спецтехники по предварительным оценкам позволит очистить до четверти пострадавшей территории.



Также Авито обеспечит размещение более 100 добровольцев в 50 квартирах Анапы. Эта возможность будет предоставлена бизнес-направлением Авито Путешествия через бронирование компанией квартир на платформе для волонтеров всероссийского экологического движения «Экосистема», которые занимаются ликвидацией последствий разлива мазута на Черноморском побережье.



Помочь волонтерам могут и пользователи Авито. В разделе #яПомогаю на платформе создана специальная страница, на которой желающие могут пожертвовать вещи и оказать материальную помощь фондам, участвующим в ликвидации последствий разлива.