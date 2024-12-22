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Posted 22 декабря, 09:22

Published 22 декабря, 09:22

Modified 22 декабря, 09:23

Updated 22 декабря, 09:23

Авито поможет волонтерам, устраняющим последствия разлива мазута в Черном море

Авито поможет волонтерам, устраняющим последствия разлива мазута в Черном море

22 декабря 2024, 09:22
Фото: 1MI.
Авито предоставит 10 экскаваторов-погрузчиков и 50 квартир для работы и проживания волонтеров, которые будут очищать береговую линию.

Техника будет предоставлена и оплачена бизнес-направлением Авито Спецтехника. Она начала работать в пострадавшем районе 21 декабря. Привлечение спецтехники по предварительным оценкам позволит очистить до четверти пострадавшей территории.

Также Авито обеспечит размещение более 100 добровольцев в 50 квартирах Анапы. Эта возможность будет предоставлена бизнес-направлением Авито Путешествия через бронирование компанией квартир на платформе для волонтеров всероссийского экологического движения «Экосистема», которые занимаются ликвидацией последствий разлива мазута на Черноморском побережье.

Помочь волонтерам могут и пользователи Авито. В разделе #яПомогаю на платформе создана специальная страница, на которой желающие могут пожертвовать вещи и оказать материальную помощь фондам, участвующим в ликвидации последствий разлива.

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