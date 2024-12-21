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Posted 21 декабря, 10:34

Published 21 декабря, 10:34

Modified 21 декабря, 10:36

Updated 21 декабря, 10:36

Уфимца арестовали за нападение на пенсионера

Вежливого грабителя задержали в Уфе

21 декабря 2024, 10:34
Фото: МВД по РБ.

Уфимца арестовали за нападение на пенсионера

В столице Башкирии задержали местного жителя, ограбившего 88-летнего мужчину, сообщает МВД региона в субботу, 21 декабря.

Ранее Mkset публиковал попавшее в сеть видео, на котором запечатлён момент инцидента. Мужчина почтенного возраста возвращался домой, когда за ним увязался злоумышленник. Уфимец подошёл к дедушке, когда тот заходил в подъезд, придержав ему дверь. Как только она захлопнулась, преступник выхватил у потерпевшего телефон и скрылся.

Видео: МВД по РБ.
Вежливый грабитель завёлся в Уфе
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Подозреваемым оказался 49-летний мужчина. В отделении после задержания он во всём сознался.

— [На преступление сподвигла] жизненная ситуация. Что-то сорвало. [Жертву выбрал] случайно. Очень сожалею, — объяснился преступник.

На мужчину завели уголовное дело. В скором времени материалы будут переданы в суд для избрания меры пресечения.

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