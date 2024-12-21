Вежливого грабителя задержали в Уфе

Ранее Mkset публиковал попавшее в сеть видео, на котором запечатлён момент инцидента. Мужчина почтенного возраста возвращался домой, когда за ним увязался злоумышленник. Уфимец подошёл к дедушке, когда тот заходил в подъезд, придержав ему дверь. Как только она захлопнулась, преступник выхватил у потерпевшего телефон и скрылся.