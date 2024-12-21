Вежливого грабителя задержали в Уфе

Posted 21 декабря, 10:34
Published 21 декабря, 10:34
Modified 21 декабря, 10:36
Updated 21 декабря, 10:36
Ранее Mkset публиковал попавшее в сеть видео, на котором запечатлён момент инцидента. Мужчина почтенного возраста возвращался домой, когда за ним увязался злоумышленник. Уфимец подошёл к дедушке, когда тот заходил в подъезд, придержав ему дверь. Как только она захлопнулась, преступник выхватил у потерпевшего телефон и скрылся.
Подозреваемым оказался 49-летний мужчина. В отделении после задержания он во всём сознался.
— [На преступление сподвигла] жизненная ситуация. Что-то сорвало. [Жертву выбрал] случайно. Очень сожалею, — объяснился преступник.
На мужчину завели уголовное дело. В скором времени материалы будут переданы в суд для избрания меры пресечения.