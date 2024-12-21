mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря, 18:48

Published 21 декабря, 18:48

Modified 21 декабря, 18:50

Updated 21 декабря, 18:50

Уфимский чиновник уехал на СВО

Уфимский чиновник уехал на СВО

21 декабря 2024, 18:48
Фото: Антон Тарасов / Telegram.
Глава Дёмского района башкирской столицы отчитался у себя на ресурсах об опасной командировке в субботу, 21 декабря.

Визит, впрочем, нёс исключительно рабочие цели — чиновник встретился с участниками спецоперации и представителями местных властей в Донецке и Луганске. Так, с и. о. руководителя администрации второго города — Яной Пащенко — Тарасов обсудил сотрудничество района Уфы с Луганском.

— Взаимодействие с нашими освобождёнными территориями — это приоритетная задача, и мы готовы оказывать всю необходимую поддержку, — объяснил необходимость таких переговоров чиновник.

Говоря о Донецке, Тарасов отметил, что несмотря на условия, город развивается и благоустраивается.

В деле Локотченко появились эффектная брюнетка и элитные иномарки
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что силовики задержали депутата-участника СВО Алексея Локотченко по подозрению во взятках.

Читайте также:
Хабиров отреагировал на атаку беспилотниковСиловики задержали депутата-участника СВО из БашкирииБПЛА прилетел в жилой дом в Татарстане
#Политика#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Чиновники#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Война#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Спецоперация#СВО#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика