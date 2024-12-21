Уфимский чиновник уехал на СВО

Posted 21 декабря, 18:48
Published 21 декабря, 18:48
Modified 21 декабря, 18:50
Updated 21 декабря, 18:50
Визит, впрочем, нёс исключительно рабочие цели — чиновник встретился с участниками спецоперации и представителями местных властей в Донецке и Луганске. Так, с и. о. руководителя администрации второго города — Яной Пащенко — Тарасов обсудил сотрудничество района Уфы с Луганском.
— Взаимодействие с нашими освобождёнными территориями — это приоритетная задача, и мы готовы оказывать всю необходимую поддержку, — объяснил необходимость таких переговоров чиновник.
Говоря о Донецке, Тарасов отметил, что несмотря на условия, город развивается и благоустраивается.
Ранее Mkset сообщал о том, что силовики задержали депутата-участника СВО Алексея Локотченко по подозрению во взятках.