Уфимский чиновник уехал на СВО

Визит, впрочем, нёс исключительно рабочие цели — чиновник встретился с участниками спецоперации и представителями местных властей в Донецке и Луганске. Так, с и. о. руководителя администрации второго города — Яной Пащенко — Тарасов обсудил сотрудничество района Уфы с Луганском.