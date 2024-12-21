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Posted 21 декабря, 03:51

Published 21 декабря, 03:51

Modified 21 декабря, 03:53

Updated 21 декабря, 03:53

В Башкирии у санатория отсудили деньги за травмирование ребёнка

Ребенка покалечили в санатории в Башкирии

21 декабря 2024, 03:51
Фото: 1MI.

В Башкирии у санатория отсудили деньги за травмирование ребёнка

Суд в Башкирии удовлетворил иск родителей воспитанника санатория, получившего тяжёлую травму в оздоровительном учреждении — гласит сообщение прокуратуры в субботу, 21 декабря.

Инцидент произошёл в одном из санаториев Республики ещё в 2023 году. Тогда девятилетний мальчик упал и ударился о край кровати. При каких обстоятельствах это произошло — не уточняется, однако прокуратура сочла причинами инцидента халатность сотрудников, не уследивших за детьми.

Из санатория воспитанника забирали на скорой. Впоследствии у ребёнка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

В пользу ребёнка с учреждения удалось взыскать ₽50 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе младшеклассник попал в реанимацию при странныых обстоятельствах.

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