Ребенка покалечили в санатории в Башкирии

Posted 21 декабря, 03:51
Published 21 декабря, 03:51
Modified 21 декабря, 03:53
Updated 21 декабря, 03:53
Инцидент произошёл в одном из санаториев Республики ещё в 2023 году. Тогда девятилетний мальчик упал и ударился о край кровати. При каких обстоятельствах это произошло — не уточняется, однако прокуратура сочла причинами инцидента халатность сотрудников, не уследивших за детьми.
Из санатория воспитанника забирали на скорой. Впоследствии у ребёнка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
В пользу ребёнка с учреждения удалось взыскать ₽50 тысяч в качестве компенсации морального вреда.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе младшеклассник попал в реанимацию при странныых обстоятельствах.