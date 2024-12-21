Ребенка покалечили в санатории в Башкирии

Инцидент произошёл в одном из санаториев Республики ещё в 2023 году. Тогда девятилетний мальчик упал и ударился о край кровати. При каких обстоятельствах это произошло — не уточняется, однако прокуратура сочла причинами инцидента халатность сотрудников, не уследивших за детьми.