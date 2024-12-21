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Posted 21 декабря, 06:32

Published 21 декабря, 06:32

Modified 21 декабря, 06:34

Updated 21 декабря, 06:34

Радикалы сожгли машину судьи в Уфе

Радикалы сожгли машину судьи в Уфе

21 декабря 2024, 06:32
Фото: МЧС.
Башкирские националисты взяли на себя ответственность за поджог двух иномарок в уфимском Сипайлово — соответствующий ролик от первого лица разместили в четверг, 19 декабря, в небольшом Telegram-канале радикальной политической направленности.

Как сообщал Mkset, инцидент случился на Набережной реки Уфы. Пламя охватило два автомобиля одной модели — Toyota RAV4. На камерах было видно, как неизвестный обливает кроссовер бензином и поджигает машину, после чего скрывается, огонь позже перекидывает на припаркованный рядом автомобиль. МВД возбудило уголовное дело.

В Уфе подожгли элитные иномарки
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Взявшие ответственность за преступление лица утверждают, что принадлежит иномарка судье Кировского района Уфы Розе Булатовой. Как можно понять из публикации, случившееся было актом мести за приговор соратнику националистов.

В 2015 году судья вынесла приговор Айрату Дильмухаметову — мужчина получил три года колонии за призывы к терроризму.

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