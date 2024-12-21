Радикалы сожгли машину судьи в Уфе

Как сообщал Mkset, инцидент случился на Набережной реки Уфы. Пламя охватило два автомобиля одной модели — Toyota RAV4. На камерах было видно, как неизвестный обливает кроссовер бензином и поджигает машину, после чего скрывается, огонь позже перекидывает на припаркованный рядом автомобиль. МВД возбудило уголовное дело.