Радикалы сожгли машину судьи в Уфе

Posted 21 декабря, 06:32
Published 21 декабря, 06:32
Modified 21 декабря, 06:34
Updated 21 декабря, 06:34
Как сообщал Mkset, инцидент случился на Набережной реки Уфы. Пламя охватило два автомобиля одной модели — Toyota RAV4. На камерах было видно, как неизвестный обливает кроссовер бензином и поджигает машину, после чего скрывается, огонь позже перекидывает на припаркованный рядом автомобиль. МВД возбудило уголовное дело.
Взявшие ответственность за преступление лица утверждают, что принадлежит иномарка судье Кировского района Уфы Розе Булатовой. Как можно понять из публикации, случившееся было актом мести за приговор соратнику националистов.
В 2015 году судья вынесла приговор Айрату Дильмухаметову — мужчина получил три года колонии за призывы к терроризму.