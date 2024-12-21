Пожар унёс жизни троих человек в Башкирии

Posted 21 декабря, 06:14
Published 21 декабря, 06:14
Modified 21 декабря, 06:16
Updated 21 декабря, 06:16
Пламя охватило жилой дом в Старохалилово. Соседи сообщили в «112» об огненном зареве, замеченном им. Тела двоих погибших спасатели нашли на веранде, ещё одно бездыханное тело — внутри сгоревшей постройки.
В МЧС Mkset предварительно сообщили, что жертвы пожара — двое мужчин и женщина. На месте продолжают работать оперативные службы.
Прокуратура Республики Башкортостан ведёт по факту трагедии проверку.