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Posted 21 декабря, 06:14

Published 21 декабря, 06:14

Modified 21 декабря, 06:16

Updated 21 декабря, 06:16

Пожар унёс жизни троих человек в Башкирии

Пожар унёс жизни троих человек в Башкирии

21 декабря 2024, 06:14
Фото: МЧС.
Печальную статистику пополнило ЧП в Дуванском районе Башкортостана — как сообщает МЧС, трагедия случилась в ночь на субботу, 21 декабря.

Пламя охватило жилой дом в Старохалилово. Соседи сообщили в «112» об огненном зареве, замеченном им. Тела двоих погибших спасатели нашли на веранде, ещё одно бездыханное тело — внутри сгоревшей постройки.

В МЧС Mkset предварительно сообщили, что жертвы пожара — двое мужчин и женщина. На месте продолжают работать оперативные службы.

Прокуратура Республики Башкортостан ведёт по факту трагедии проверку.

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Ранее Mkset сообщал о том, что под Уфой случился пожар в СНТ.

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