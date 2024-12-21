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Posted 21 декабря, 07:01

Published 21 декабря, 07:01

Modified 21 декабря, 07:03

Updated 21 декабря, 07:03

Отделение почты сгорело в Уфе

Отделение почты сгорело в Уфе

21 декабря 2024, 07:01
Фото: 1MI.
В столице Башкирии пожар охватил помещение «Почты России», сообщает МЧС утром субботы, 21 декабря.

Инцидент случился в шестиэтажном здании по улице Менделеева. Пламя повредило имущество внутри отделения на десяти «квадратах». Тушили пожар 13 огнеборцев на пяти машинах.

Среди людей никто не пострадал. Причины пожара сейчас пытаются выяснить компетентные службы.

Радикалы сожгли машину судьи в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе радикалы взяли ответственность за поджог двух иномарок в микрорайоне Сипайлово — как выяснилось, машина принадлежала судье, а сам акт был местью за приговор девятилетней давности.

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