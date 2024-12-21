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Posted 21 декабря, 08:49

Published 21 декабря, 08:49

Modified 21 декабря, 08:51

Updated 21 декабря, 08:51

Карантин по бешенству ввели в Башкирии

Опасная зараза проникла в Башкирию

21 декабря 2024, 08:49
Фото: 1MI.

Карантин по бешенству ввели в Башкирии

Целому городу ввели ограничения из-за случая бешенства, гласит указ властей Башкирии, изученный Mkset в субботу, 21 декабря.

Очаг заболевания нашли в Белебее — местная жительница обнаружила, что одно из животных в её домохозяйстве стало вести себя, как зомби. Больной питомец с наполненным пеной ртом и пустым взглядом бился о стены, кусая всё во дворе. В панике хозяйка вызвала «112».

На участке женщины запретили лечить больных животных, а единственными гостями в доме разрешили быть только специалистам специальных служб. Хозяйке также строго запретили снимать шкуры с животных, куда-либо их перемещать, а также завозить на участок животных или давать им его покинуть — вывозить с хозяйства разрешено лишь вакцинированных ранее питомцев.

В самом Белебее же запретили выставки животных и вывоз питомцев из города. Всех владельцев животных обходят ветслужбы.

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Ранее Mkset рассказывал о том, что в башкирской деревне заметили редчайшее животное.

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