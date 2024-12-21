Опасная зараза проникла в Башкирию

Posted 21 декабря, 08:49
Published 21 декабря, 08:49
Modified 21 декабря, 08:51
Updated 21 декабря, 08:51
Очаг заболевания нашли в Белебее — местная жительница обнаружила, что одно из животных в её домохозяйстве стало вести себя, как зомби. Больной питомец с наполненным пеной ртом и пустым взглядом бился о стены, кусая всё во дворе. В панике хозяйка вызвала «112».
На участке женщины запретили лечить больных животных, а единственными гостями в доме разрешили быть только специалистам специальных служб. Хозяйке также строго запретили снимать шкуры с животных, куда-либо их перемещать, а также завозить на участок животных или давать им его покинуть — вывозить с хозяйства разрешено лишь вакцинированных ранее питомцев.
В самом Белебее же запретили выставки животных и вывоз питомцев из города. Всех владельцев животных обходят ветслужбы.