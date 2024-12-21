Опасная зараза проникла в Башкирию

На участке женщины запретили лечить больных животных, а единственными гостями в доме разрешили быть только специалистам специальных служб. Хозяйке также строго запретили снимать шкуры с животных, куда-либо их перемещать, а также завозить на участок животных или давать им его покинуть — вывозить с хозяйства разрешено лишь вакцинированных ранее питомцев.