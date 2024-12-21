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Posted 21 декабря, 08:38

Published 21 декабря, 08:38

Modified 21 декабря, 08:41

Updated 21 декабря, 08:41

Радий Хабиров прокомментировал атаку беспилотников в Татарстане

Хабиров отреагировал на атаку беспилотников

21 декабря 2024, 08:38
Фото: mkset.ru.

Радий Хабиров прокомментировал атаку беспилотников в Татарстане

Глава Башкортостана у себя в соцсетях прокомментировал авиаудары по Казани утром субботы, 21 декабря.

Напомним, множество беспилотников взорвались в спальных районах столицы Татарстана, повредив жилые дома. В городе закрыл аэропорт и отменили новогоднюю программу.

Хабиров заявил, что Башкирия готова оказать всю необходимую помощь соседней Республике. Произошедшее глава Башкирии также сравнил с терроризмом и заявил, что регион «молится, чтобы обошлось без жертв».

Атаку дронов на заводы обсудили в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии провели совещание по теме атак беспилотников в Республике.

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