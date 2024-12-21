Хабиров отреагировал на атаку беспилотников

Posted 21 декабря, 08:38
Published 21 декабря, 08:38
Modified 21 декабря, 08:41
Updated 21 декабря, 08:41
Напомним, множество беспилотников взорвались в спальных районах столицы Татарстана, повредив жилые дома. В городе закрыл аэропорт и отменили новогоднюю программу.
Хабиров заявил, что Башкирия готова оказать всю необходимую помощь соседней Республике. Произошедшее глава Башкирии также сравнил с терроризмом и заявил, что регион «молится, чтобы обошлось без жертв».
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии провели совещание по теме атак беспилотников в Республике.