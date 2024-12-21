Ефимов: В Москве к редевелопменту в рамках программы КРТ готовится еще один участок

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в рамках проекта планируется построить 18,61 тысячи квадратных метров жилья. На первом этаже нового жилого комплекса предусмотрены магазины, кафе, сервисные мастерские и другие малые предприятия. Также будет проведено благоустройство прилегающей территории. В окрестностях дома появятся зоны для отдыха и занятий спортом, а также новые дороги. Созданное пространство интегрируется в район с уже развитой общественной инфраструктурой.