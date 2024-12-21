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Posted 21 декабря, 10:58

Published 21 декабря, 10:58

Modified 21 декабря, 10:58

Updated 21 декабря, 10:58

Ефимов: В Москве к редевелопменту в рамках программы КРТ готовится еще один участок

Ефимов: В Москве к редевелопменту в рамках программы КРТ готовится еще один участок

21 декабря 2024, 10:58
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Земельный участок в Южнопортовом районе Москвы готовится к редевелопменту в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект данного решения уже опубликован на официальном сайте столичного правительства.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет mos.ru.

Ефимов также озвучил, что на юго-востоке города будет создано новое жилое пространство в рамках программы реновации и других городских потребностей. Реализация проекта подразумевает реорганизацию участка площадью 0,44 гектара, расположенного на улице Симоновский Вал. Общие инвестиции в развитие данной территории превысят 5 миллиардов рублей.

В непосредственной близости от реорганизуемого участка находится станция метро «Пролетарская».

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в рамках проекта планируется построить 18,61 тысячи квадратных метров жилья. На первом этаже нового жилого комплекса предусмотрены магазины, кафе, сервисные мастерские и другие малые предприятия. Также будет проведено благоустройство прилегающей территории. В окрестностях дома появятся зоны для отдыха и занятий спортом, а также новые дороги. Созданное пространство интегрируется в район с уже развитой общественной инфраструктурой.

Жилые дома в рамках программы реновации строятся не только на специально подобранных участках или местах сноса ранее расселенных зданий, но и на реорганизуемых территориях в рамках программы КРТ.

Министр правительства столицы и глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что общая площадь квартир составит 11,3 тыс. квадратных метров. По его словам, это позволит обеспечить жильем примерно 400 жителей города. Участники программы реновации смогут сразу переселяться в новые квартиры, так как они будут с уже готовой улучшенной отделкой.

В рамках программы КРТ создаются многопрофильные городские кварталы, где на месте старых промышленных объектов и неэффективно используемых земель возводятся дороги, комфортное жилье и необходимая инфраструктура.

В данный момент в Москве на различных этапах разработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Эта работа осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

#Общество
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