БПЛА прилетел в жилой дом в Татарстане

UPD: К 09:10 (МСК) инсайдерские Telegram-каналы сообщают о том, что в районе заметили как минимум три беспилотника. Два из них поочерёдно попали в одну многоэтажку, третий — задел верхушку другой. Позже появились сообщения о том, что пожар из-за атаки разгорелся в ещё одном пятиэтажном доме.