БПЛА прилетел в жилой дом в Татарстане

Posted 21 декабря, 05:57
Published 21 декабря, 05:57
Modified 21 декабря, 06:23
Updated 21 декабря, 06:23
Telegram-канал SHOT пишет о пожаре в одном из высоток ЖК «Лазурные небеса», разгоревшийся из-за авиаудара. Там же публикуется запись момента взрыва.
— Начался пожар. Территория дома оцеплена, — пишет медиаресурс. — Людей из ЖК «Лазурные небеса» выводят по лестницам, лифты заблокированы.
В Минобороны России тем временем отчитались о том, что в 07:50 по московскому времени над территорией Республики Татарстан был уничтожен беспилотник.
UPD: К 09:10 (МСК) инсайдерские Telegram-каналы сообщают о том, что в районе заметили как минимум три беспилотника. Два из них поочерёдно попали в одну многоэтажку, третий — задел верхушку другой. Позже появились сообщения о том, что пожар из-за атаки разгорелся в ещё одном пятиэтажном доме.