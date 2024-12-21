mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря, 05:57

Published 21 декабря, 05:57

Modified 21 декабря, 06:23

Updated 21 декабря, 06:23

БПЛА прилетел в жилой дом в Татарстане

БПЛА прилетел в жилой дом в Татарстане

21 декабря 2024, 05:57
Фото: SHOT / Telegram.
Казань утром субботы, 21 декабря, подверглась атаке беспилотников — сообщают очевидцы.

Telegram-канал SHOT пишет о пожаре в одном из высоток ЖК «Лазурные небеса», разгоревшийся из-за авиаудара. Там же публикуется запись момента взрыва.

— Начался пожар. Территория дома оцеплена, — пишет медиаресурс. — Людей из ЖК «Лазурные небеса» выводят по лестницам, лифты заблокированы.

В Минобороны России тем временем отчитались о том, что в 07:50 по московскому времени над территорией Республики Татарстан был уничтожен беспилотник.

UPD: К 09:10 (МСК) инсайдерские Telegram-каналы сообщают о том, что в районе заметили как минимум три беспилотника. Два из них поочерёдно попали в одну многоэтажку, третий — задел верхушку другой. Позже появились сообщения о том, что пожар из-за атаки разгорелся в ещё одном пятиэтажном доме.

Видео: SHOT / Telegram.
Атаку дронов на заводы обсудили в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии провели совещание на тему атак БПЛА в регионе.

Читайте также:
Небо Уфы экстренно закрылиВ деле Локотченко появились эффектная брюнетка и элитные иномаркиУфимского лихача отправят штурмовать посадки
#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Война#Казань#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Татарстан#Кумертау#Спецоперация#СВО#Белебей#Мелеуз#Янаул#Беспилотник#БПЛА#Инциденты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика