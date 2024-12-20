Зимний уход за окнами: смешайте два ингредиента — никакого конденсата!

Образование конденсата — результат столкновения теплого воздуха в комнате с холодной поверхностью стекла. Если влажность в помещении высокая, вода оседает на стеклах в виде мелких капель. Это не только портит внешний вид, но и способствует размножению грибка, а значит, создает угрозу здоровью. Чтобы бороться с этой проблемой, не обязательно покупать дорогие химические средства. Есть доступный и безопасный способ, который можно реализовать своими руками.