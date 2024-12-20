Жидкие обои: секрет идеальных стен и потолков? Проверяем дорогие и дешевые образцы

Этот материал отличается от привычных рулонных обоев. Жидкие обои — это сухая смесь, которую нужно размешать с водой. В итоге получается масса, напоминающая густую кашу. Её наносят мастерком, что позволяет создать текстуру, скрыть мелкие трещины и неровности. Производители также утверждают, что обои обладают тепло- и звукоизоляцией, устойчивы к влажности и даже пожаробезопасны.