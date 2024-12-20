Жидкие обои: секрет идеальных стен и потолков? Проверяем дорогие и дешевые образцы

Posted 20 декабря, 14:12
Published 20 декабря, 14:12
Modified 20 декабря, 14:14
Updated 20 декабря, 14:14
Этот материал отличается от привычных рулонных обоев. Жидкие обои — это сухая смесь, которую нужно размешать с водой. В итоге получается масса, напоминающая густую кашу. Её наносят мастерком, что позволяет создать текстуру, скрыть мелкие трещины и неровности. Производители также утверждают, что обои обладают тепло- и звукоизоляцией, устойчивы к влажности и даже пожаробезопасны.
Чтобы проверить, так ли это, были выбраны два образца: дешёвый по цене 380 рублей за пачку и дорогой за 2000 рублей.
Для начала смесь разводят водой по инструкции и оставляют на 12 часов. У дорогого варианта есть особенность — смесь нужно держать в герметичном пакете, чтобы она «дозрела». Затем обои наносятся на заранее подготовленную поверхность.
В тесте участвовали супруги Полина и Саша. Полина работала с бюджетным вариантом, Саша — с дорогим. По их словам, недорогой образец оказался «слишком жидким». Пришлось отжимать смесь перед нанесением, а затем корректировать результат.
— Инструкция дешевых обоев указала слишком много воды, и смесь буквально стекала со стен. Пришлось воспользоваться советами из сети: уменьшить количество воды или добавить обойный клей, — отмечает блогер Сергей Малозёмов, следящий за тестом.
Дорогие обои порадовали легкостью нанесения и гладкой текстурой. Рисунок не требуется совмещать, а швы отсутствуют. Однако и у этого образца были недостатки: небольшие проплешины и торчащие ворсинки.
Бюджетные обои показали себя хуже. Даже с улучшением консистенции они ложились плотным слоем, буквально «шубой», и могли отслаиваться.
Обои прошли тест на изменение температуры и влажности. Многократное замораживание и размораживание дорогой образец выдержал, сохранив текстуру. Бюджетный вариант стал более уязвимым: при нажатии пальцем материал деформировался.
Детские шалости или царапины от домашних животных тоже стали испытанием.
— Мягкие текстуры понравились даже нашей кошке, которая постоянно царапает стены. Это их главный минус, — отмечает одна из владелец такого ремонта.
Декларируемая пожаробезопасность оказалась под вопросом. При контакте с открытым огнем оба образца обоев горели дольше 10 секунд, что по стандартам ГОСТ подтверждает их горючесть.
— Даже дорогой образец поддерживал горение. Однако количество выделяемого дыма было минимальным, что важно для безопасности, — резюмирует Сергей Малозёмов
Жидкие обои отлично справляются с задачей скрытия дефектов и создания уютной атмосферы. Но их нанесение требует опыта, а расход материала зачастую превышает заявленный. Дорогие варианты предпочтительнее по качеству, но и они не лишены недостатков.
Для тех, кто хочет попробовать, упаковка дорогого варианта стоит около 2000 рублей и покрывает до 4 м². Бюджетный вариант обойдётся в 380 рублей, но придётся экспериментировать с пропорциями и добавками.
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