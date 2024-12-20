Заммэра Москвы: По программе КРТ город получит деловое пространство

Как проинформировал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, в соответствии с проектом на данной территории появится бизнес-центр с наземным паркингом. Внутри будут работать торговые павильоны, отделения банков, офисы, фитнес-центры и прочие объекты. Общая площадь недвижимости должна составить 68 тысяч квадратных метров. Участок будет благоустроен, также там будут проложены новые дороги.