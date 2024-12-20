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Posted 20 декабря, 07:11

Published 20 декабря, 07:11

Modified 20 декабря, 07:11

Updated 20 декабря, 07:11

Заммэра Москвы: По программе КРТ город получит деловое пространство

Заммэра Москвы: По программе КРТ город получит деловое пространство

20 декабря 2024, 07:11
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Участок площадью 1,45 гектара на севере столицы подготавливают к редевелопменту по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения доступен для ознакомления на сайте правительства Москвы.

Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Современное деловое пространство планируется создать в рамках проекта КРТ на участке, расположенном вблизи Ленинградского шоссе. Вложения оцениваются в 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 730 миллионов рублей», — указал Владимир Ефимов. Он также выразил убежденность, что в итоге в Войковском районе появится свыше 1,7 тысячи рабочих мест.

Территория прилегает к улице Космонавта Волкова. В шаговой доступности работают станции «Стрешнево» МЦД-2 и «Войковская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена. В данный момент участок застроен устаревшими объектами, сообщает mos.ru.

Как проинформировал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, в соответствии с проектом на данной территории появится бизнес-центр с наземным паркингом. Внутри будут работать торговые павильоны, отделения банков, офисы, фитнес-центры и прочие объекты. Общая площадь недвижимости должна составить 68 тысяч квадратных метров. Участок будет благоустроен, также там будут проложены новые дороги.

В ходе реализации программы комплексного развития территорий формируются многофункциональные городские кварталы, где место бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков занято дорогами, комфортным жильем и всей нужной инфраструктурой.

Сегодня в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа проводится в соответствии с распоряжением мэра столицы Сергея Собянина.

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