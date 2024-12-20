Забудьте про скрипящий пол навсегда: 10 способов вернуть тишину в дом!

Если вы слышите противный скрип при каждом шаге, скорее всего, это связано с одной из нескольких причин. Главными виновниками могут быть: неплотное соединение досок с лагами, изменения в влажности или старение материала. Как утверждают эксперты портала «РемСтройБлог», в большинстве случаев можно обойтись без радикальных мер, не разрушая полы и не проводя сложные ремонты.