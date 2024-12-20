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Posted 20 декабря, 10:50

Published 20 декабря, 10:50

Modified 20 декабря, 10:58

Updated 20 декабря, 10:58

Футболист потерял палец в Башкирии

Футболист потерял палец в Башкирии

20 декабря 2024, 10:50
Фото: Минздрав РБ.
Специалисты городской больницы Октябрьского успешно восстановили палец 37-летнего спортсмена после травмы на тренировке, сообщает в пятницу, 20 декабря, Минздрав Башкирии.

Как стало известно, футболист из Башкирии повредил палец на руке во время тренировки и сначала не придал этому значения, полагая, что это всего лишь ушиб. Однако спустя десять дней он заметил, что не может нормально держать предметы и решил обратиться в приемное отделение.

После обследования врачи установили полный разрыв связки в пальце. Фактически, палец уже был отдельно от кисти, но это скрывала кожа.

Операция для восстановления функции сустава была проведена незамедлительно. Во время вмешательства хирурги обнаружили, что сухожилие оторвалось от кости, и стандартный шов здесь не подойдет. Для надежной фиксации сухожилия был применен специальный метод шва.

По итогу, специалисты ГБ №1 Октябрьского справились с этой сложной задачей. На четвертый день после операции футболиста выписали из больницы, и теперь он сможет вернуться к своим любимым тренировкам.

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