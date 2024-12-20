Футболист потерял палец в Башкирии

Posted 20 декабря, 10:50
Published 20 декабря, 10:50
Modified 20 декабря, 10:58
Updated 20 декабря, 10:58
Как стало известно, футболист из Башкирии повредил палец на руке во время тренировки и сначала не придал этому значения, полагая, что это всего лишь ушиб. Однако спустя десять дней он заметил, что не может нормально держать предметы и решил обратиться в приемное отделение.
После обследования врачи установили полный разрыв связки в пальце. Фактически, палец уже был отдельно от кисти, но это скрывала кожа.
Операция для восстановления функции сустава была проведена незамедлительно. Во время вмешательства хирурги обнаружили, что сухожилие оторвалось от кости, и стандартный шов здесь не подойдет. Для надежной фиксации сухожилия был применен специальный метод шва.
По итогу, специалисты ГБ №1 Октябрьского справились с этой сложной задачей. На четвертый день после операции футболиста выписали из больницы, и теперь он сможет вернуться к своим любимым тренировкам.
Как ранее сообщал Mkset, после посещения батутного центра в Уфе восьмилетняя девочка получила серьезную травму.