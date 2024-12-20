«Восточный выезд» закрывают в Уфе

Posted 20 декабря, 10:35
Published 20 декабря, 10:35
Modified 20 декабря, 10:37
Updated 20 декабря, 10:37
Проезд по «Восточному выезду» в Уфе перероют на пять часов для установки аппаратуры безналичной оплаты. Как сообщает Минтранс Башкирии, движение по платной дороге в Уфу перекроют ночью. Это произойдет в воскресенье, 29 декабря, с 01:00 до 06:00 часов.
— Все въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной трассы М-5 «Урал» и вблизи села Федоровка будут перекрыты, — рассказала исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова. — Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать ограничение при планировании поездок.
Напомним, ранее Mkset представил обзор мнений пользователей платного участка. Автомобилисты — уфимцы и гости города — считают, что платят за стояние в вечных пробках и ребристый асфальт. Дорожные эксперты уверены, что единственная платная дорога в город — нонсенс. Ситуацию должен исправить новый путепровод, который не могут достроить из-за упрямых владельцев участков и недвижимости.