«Восточный выезд» закрывают в Уфе

Проезд по «Восточному выезду» в Уфе перероют на пять часов для установки аппаратуры безналичной оплаты. Как сообщает Минтранс Башкирии, движение по платной дороге в Уфу перекроют ночью. Это произойдет в воскресенье, 29 декабря, с 01:00 до 06:00 часов.