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Posted 20 декабря, 10:35

Published 20 декабря, 10:35

Modified 20 декабря, 10:37

Updated 20 декабря, 10:37

«Восточный выезд» закрывают в Уфе

«Восточный выезд» закрывают в Уфе

20 декабря 2024, 10:35
Фото: МинТранс РБ. «Восточный выезд» закрывают в Уфе
Временное прекращение движения необходимо для монтажа нового оборудования, сообщает в пятницу, 20 декабря, Министерство транспорта Башкирии.

Проезд по «Восточному выезду» в Уфе перероют на пять часов для установки аппаратуры безналичной оплаты. Как сообщает Минтранс Башкирии, движение по платной дороге в Уфу перекроют ночью. Это произойдет в воскресенье, 29 декабря, с 01:00 до 06:00 часов.

— Все въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной трассы М-5 «Урал» и вблизи села Федоровка будут перекрыты, — рассказала исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова. — Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать ограничение при планировании поездок.

«Есть возможность постоять в пробке за деньги»: уфимцы изнывают от платной дороги
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Напомним, ранее Mkset представил обзор мнений пользователей платного участка. Автомобилисты — уфимцы и гости города — считают, что платят за стояние в вечных пробках и ребристый асфальт. Дорожные эксперты уверены, что единственная платная дорога в город — нонсенс. Ситуацию должен исправить новый путепровод, который не могут достроить из-за упрямых владельцев участков и недвижимости.

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