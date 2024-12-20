Вандалы лишили праздника Уфу

Не обошлось без происшествий и в парке Первомайский, где вандалы повредили более ста светящихся сосулек. Специалистам из «Уфагорсвет» пришлось временно снять праздничную подсветку для ремонта. На момент написания материала, 80% поврежденной иллюминации уже восстановлено, и вскоре она вернется на свои места, чтобы вновь украсить парк.