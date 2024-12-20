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Posted 20 декабря, 05:04

Published 20 декабря, 05:04

Modified 20 декабря, 09:34

Updated 20 декабря, 09:34

Вандалы лишили праздника Уфу

Вандалы лишили праздника Уфу

20 декабря 2024, 05:04
Фото: Ирина Голованова.
В преддверии новогодних праздников в Уфе и других городах Башкирии произошли неприятные инциденты, сообщает в пятницу, 20 декабря, и. о. Министра ЖКХ РБ Ирина Голованова.

На фоне подготовки к праздникам, когда город наполняется огнями и украшениями, вандалы решили внести свои «коррективы». В Уфе злоумышленники ночью срубили ель, которая на протяжении шести лет радовала горожан своим видом на одной из центральных улиц.

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Не обошлось без происшествий и в парке Первомайский, где вандалы повредили более ста светящихся сосулек. Специалистам из «Уфагорсвет» пришлось временно снять праздничную подсветку для ремонта. На момент написания материала, 80% поврежденной иллюминации уже восстановлено, и вскоре она вернется на свои места, чтобы вновь украсить парк.

Фото: Ирина Голованова

Ситуация не ограничивается только столицей. В селе Малояз Салаватского района неизвестные сломали фигурку Снегурочки и разорвали гирлянду на скульптуре змеи. Эти акты вандализма произошли даже до официального открытия ледового городка.

— Если причинённый материальный ущерб составляет свыше 5 тысяч рублей, то деяние гражданина будет рассматриваться в рамках уголовного законодательства, — пишет Ирина Голованова.

Как ранее сообщал Mkset, жители спального района останутся без новогодней елки в недавно благоустроенном парке Лесоводов.

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