Вандалы лишили праздника Уфу

Posted 20 декабря, 05:04
Published 20 декабря, 05:04
Modified 20 декабря, 09:34
Updated 20 декабря, 09:34
На фоне подготовки к праздникам, когда город наполняется огнями и украшениями, вандалы решили внести свои «коррективы». В Уфе злоумышленники ночью срубили ель, которая на протяжении шести лет радовала горожан своим видом на одной из центральных улиц.
Не обошлось без происшествий и в парке Первомайский, где вандалы повредили более ста светящихся сосулек. Специалистам из «Уфагорсвет» пришлось временно снять праздничную подсветку для ремонта. На момент написания материала, 80% поврежденной иллюминации уже восстановлено, и вскоре она вернется на свои места, чтобы вновь украсить парк.
Ситуация не ограничивается только столицей. В селе Малояз Салаватского района неизвестные сломали фигурку Снегурочки и разорвали гирлянду на скульптуре змеи. Эти акты вандализма произошли даже до официального открытия ледового городка.
— Если причинённый материальный ущерб составляет свыше 5 тысяч рублей, то деяние гражданина будет рассматриваться в рамках уголовного законодательства, — пишет Ирина Голованова.
Как ранее сообщал Mkset, жители спального района останутся без новогодней елки в недавно благоустроенном парке Лесоводов.