В России ставки по вкладам достигли своего пика

Всего по итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. В следующем году темп роста замедлится, его основу составят процентные выплаты по вкладам 2024 года. Тем не менее рост рынка превысит 21%, портфель средств населения может достичь 68,4 трлн рублей. Стоимость розничных кредитов после сохранения ключевой ставки, вероятно, останется на прежнем уровне. Решения игроков будут зависеть от общей стоимости фондирования, которая может измениться.