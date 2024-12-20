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Posted 20 декабря, 14:10

Published 20 декабря, 14:10

Modified 23 декабря, 04:35

Updated 23 декабря, 04:35

В России ставки по вкладам достигли своего пика

В России ставки по вкладам достигли своего пика

20 декабря 2024, 14:10
Фото: Изображение Midjourney.
После решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% ставки по накопительным продуктам зафиксируются на пиковых значениях. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

На этой неделе банки улучшили свои условия для вкладчиков. ВТБ прогнозирует, что такие значения станут для рынка пиковыми и в течение следующего года не будут значительно меняться.

Всего по итогам 2024 года рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. В следующем году темп роста замедлится, его основу составят процентные выплаты по вкладам 2024 года. Тем не менее рост рынка превысит 21%, портфель средств населения может достичь 68,4 трлн рублей. Стоимость розничных кредитов после сохранения ключевой ставки, вероятно, останется на прежнем уровне. Решения игроков будут зависеть от общей стоимости фондирования, которая может измениться.

В любом случае розничное кредитование станет в следующем году «неприступной крепостью» и покажет радикальное снижение в объемах продаж. ВТБ прогнозирует, что в 2025 году банки выдадут физлицам около 9,5 трлн рублей — почти на 30% ниже, чем в этом году.

 — Брать кредиты у банка — дорого, а значит рынок розничного кредитования продолжит «сжиматься». Поэтому выгоднее отправить свободные средства на депозит, — отметил Георгий Горшков.
#Андрей Королев#Общество#Экономика#Новости
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